Rechazada la iniciativa del PP para reforzar la Inspección estatal contra el adoctrinamiento

29/11/2017 - 15:12

Compromís acusa al PP de ser "la Inquisición del s.XXI" y este replica que luchará contra su "ideario catalanista" en los colegios

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado la iniciativa presentada por el PP en la que abogaba por reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado para actuar ante casos de adoctrinamiento en las aulas, al haber sido rechazada por PSPV, Compromís y Podemos, que han criticado duramente las intenciones fiscalizadoras de la labor docente que se proponían.

La proposición no de ley del PP reclamaba las modificaciones normativas necesarias para que la Alta Inspección pudiera realizar requerimientos e inspecciones en centros y comprobar que los libros de texto y otros materiales curriculares se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal, además de velar por "el derecho de igualdad de todos los alumnos, en particular los derechos lingüísticos, y a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado", garantizando siempre "la neutralidad ideológica y política" en las aulas.

Los 'populares' han admitido añadir al texto las enmiendas de Ciudadanos para que los denunciantes de adoctrinamiento cuenten con anonimato, así como que se cree una agencia independiente en el marco del pacto estatal para que asuma las funciones de la Alta Inspección Educativa.

CASOS DENUNCIADOS

La diputada del PP Beatriz Gascó ha comenzado su intervención mostrando su apoyo al profesorado y resaltando que la "inmensa mayoría" de los docentes ejercen su trabajo con profesionalidad, y ha indicado que precisamente para evitar generalizaciones es importante "señalar a los malos profesionales para el reconocimiento de los buenos".

Ha relatado el "goteo constante" de denuncias de las familias sobre adoctrinamiento, ante las que "se hace la vista gorda" por parte de la Conselleria de Educación. Ha puesto como ejemplo la venta de "boletos de Navidad de Escola Valenciana en horario lectivo", la agenda con los Països Catalans, las unidades didácticas que elabora "una mujer que ha sido condenada por participar en un atentado frustrado de Terra Lliure", banderas cuatribarradas en algunos centros, libros de lengua catalana o deberes de colorear la silueta de Països Catalans, de los que ha mostrado imágenes desde la tribuna.

"Libertad de cátedra, toda la del mundo, sí, pero hasta las libertades tienen límites y son la legalidad", ha incidido, para pedir que se destierre "la ideologización de la enseñanza".

CS PIDE AULAS "LIBRES DE IDEOLOGÍA"

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha apoyado que la Inspección pueda actuar de manera eficaz para "garantizar la neutralidad ideológica en el sistema educativo". "Las aulas deberían estar exentas de ideología política", ha reiterado, agregando que no se trata de "fiscalizar" el trabajo de los maestros, sino constatar que se cumple la ley y que los materiales curriculares no contienen "incorreciones geográficas o históricas", por ejemplo sobre la figura de Jaume I.

COMPROMÍS LO COMPARA CON LA INQUISICIÓN

El diputado de Compromís Josep Nadal ha calificado esta como una de las propuestas "más tristes y desafortunadas que se debatirán nunca en un parlamento democrático", además de apuntar que parece que al PP "le hayan aplicado el 155" por el centralismo de su iniciativa, en la que proponen "que vengan señores de Madrid a hacer labores de control que ya tienen asignadas la inspección educativa valenciana".

Ha indicado que si existe algún caso puntual esa inspección actúa, pero "es irresponsable, partidismo de la peor calaña" lanzar una alarma. "Es una propuesta inquisitorial contra la libertad de cátedra. Los Torquemada del siglo XXI no pueden tolerar que en nuestras aulas se hable con libertad", ha dicho, para preguntar si no es adoctrinamiento que la LOMCE haga de la religión una asignatura evaluable.

Gascó le ha replicado que Compromís es "un peligro para la educación valenciana" e intenta "normalizar" las ideas "inconstitucionales" sobre los Països Catalans en las aulas mediante "la dejación de funciones y la complicidad con profesores nacionalistas que están intentando imponer su ideología". "Vamos a conseguir que sea la ley la que impere en los colegios y no su ideario catalanista", ha aseverado.

EL PSPV VE UNA VUELTA A LA CENSURA

La socialista Ana Besalduch ha confesado asistir "aterrada" a este debate que plantea a la Inspección como "policía interna del sistema educativo" y que ha calificado de "irresponsable", generando "una alarma social que no hay". "No están defendiendo a ningún niño, están intentando aplicar la censura de tiempos pasados".

Por su parte, el ex de Cs Alexis Marí ha explicado el apoyo de los 'agermanats' a la iniciativa porque defienden que se controle el cumplimento de la norma, aunque ha pedido que no se haga tampoco "de la excepción la regla". "Fiscalizar sí, pero señalar no", ha remarcado.

El diputado de Podemos César Jiménez ha ironizado sobre la disputa entre PP y Cs para ver quién es "más desadoctrinador" y ha recordado que ya hay un cuerpo de inspectores autonómicos. Así, ha criticado la utilización política de los alumnos y ha señalado que los docentes no tienen por qué "soportar su intransigencia y censura", que "solo busca impulsar su proyecto intolerante y oscuro de país".

Gascó ha cuestionado que Podemos dé "lecciones de libertad cuando defienden como envidiable la democracia de Venezuela" y ha remarcado que sólo pretenden que haya mecanismos de control y "ayudar a los docentes". "No queremos que los niños se conviertan en la infantería de Compromís", ha agregado.