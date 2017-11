La Federación de Atletismo suspende la San Silvestre de Valladolid para mantener "la dignidad de la prueba"

29/11/2017 - 15:20

La Federación de Atletismo ha anunciado al suspensión de la VI San Silvestre Popular Ciudad de Valladolid para mantener la "dignidad de la prueba" tras la negativa por parte del Ayuntamiento de mantener el recorrido de años anteriores.

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

"Pese a los reiterados intentos de esta Federación, ofreciendo hasta cuatro alternativas, y la negativa del alcalde, Óscar Puente, para llegar a un acuerdo al menos para este año, se ha tomado la decisión de no celebrar la San Silvestre de Valladolid 2017", ha asegurado la Federación a través de un comunicado recogido por Europa Press en el que lamenta "profundamente" la situación, a pesar de lo que "por la dignidad de la prueba" no se podía "en absoluto" aceptar el recorrido alternativo propuesto por el alcalde.

"Ni nosotros ni una gran parte de la ciudadanía entiende la actitud del alcalde, de Fecosva y de Avadeco, la férrea opinión de Óscar Puente, la inflexibilidad de los representantes de los comerciantes del centro --que no la de todos los comerciantes--, con la propuesta de la Federación, no entendemos qué grave daño al comercio del centro se puede producir si el último corredor entraría en meta a las 11.05 horas y antes se podía ir abriendo al tráfico parte del recorrido, si el puente del Poniente no se utiliza, si el aparcamiento de la Plaza Mayor queda siempre expedito", ha destacado la Federación.

Así, han insistido en que, excepto en Valladolid, entre 30 y 31, en las otras ocho capitales de provincia de la Comunidad, hay carrera navideña por el centro urbano. "Valladolid tal vez sea la única capital española en la que el Ayuntamiento no autorice la San Silvestre el día 30 o 31 de diciembre, y por el centro de la ciudad", han insistido.

"Lamentamos que el alcalde haya atendido al requerimiento de sólo un reducido número de ellos, y no haya escuchado, no solo las alternativas que le ha dado la Federación de Atletismo, sino tampoco las miles de solicitudes de los vallisoletanos que han pedido a gritos que la San Silvestre se hiciera como en sus cinco anteriores ediciones, donde pudieron disfrutar de su ciudad, en un ambiente participativo, lúdico, deportivo y solidario", han aseverado desde la Federación.

En el comunicado la Federación ha lamentado las molestias y ha recordado que la San Silvestre de Valladolid recibió en 2016 una subvención municipal de 2.500 euros, una cuantía que "apenas sirvió para pagar el uso de la Cúpula del Milenio, mueve más de 40.000 euros, que recaen, en más del 95 por ciento, en empresas de la ciudad".

"Esta suspensión va a afectar de forma directa a numerosas empresas de nuestra ciudad, a las que la San Silvestre compra, usa o alquila (carpas, camisetas, seguros y seguridad privada, servicios médicos y paramédicos, estructuras de podio y pantalla TV, chips y control de la prueba, publicidad, trofeos y medallas, hinchables, personal de montaje, pan y fruta), e indirecta a todos los establecimientos de hostelería y comercios, en primer lugar, de la zona de la Plaza del Milenio y en general, a toda la zona del recorrido", han explicado.

Por último, la organización ha lamentado también no poder contribuir con el Banco de Alimentos y Oxfam-Intermón, que el año pasado recibieron en conjunto un total de 5.000 euros.

Finalmente, la organización ha garantizado que se va a devolver el importe de las inscripciones de forma "inmediata" a los que han hecho el pago por internet, y al resto, en los puntos de inscripción presencial en el menor tiempo posible.

"Para el 2018, pretendemos hacer una digna San Silvestre de Valladolid, en la mejor fecha y escenario posibles", han concluido desde la Federación.