El Festival de Gospel de Canarias contará con más de una veintena de actuaciones en Navidad

29/11/2017 - 15:29

El Cabildo de Tenerife ha acogido este miércoles el 'XII Gospel Canarias Festival', una actividad que llenará de música góspel, color y espiritualidad esta Navidad, con más de una veintena de actuaciones entre el 30 de noviembre y el 28 de diciembre.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

El acto ha contado con la presencia del director insular de Cultura y Educación, José Luis Rivero; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González; la concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, María José Castañeda; la concejal de Cultura y Participación Ciudadana de Guía de Isora, Lorena Medina; y el director del Festival, Valentín Álvarez.

El festival ofrecerá con sus cantos un viaje a la cuna del jazz, espíritu del góspel y casa del rock and roll con grupos como el Spirit of New Orleans Gospel Group, pero también acercará al público a un género como el Gospel&Rhythm con los Tony Washington Gospel Singers.

En esta edición se ha trabajado especialmente para impulsar más producciones canarias como el grupo de góspel infantil Añaza Gospel Kids, Naturally o Latonius, un americano que descubrió Tenerife participando en el festival, se enamoró de la isla y se quedó a vivir parte del año aquí, que cantará con grupos de las islas.

Valentín Álvarez indicó que se siente satisfecho con un festival que ha cumplido expectativas, ya que cuando comenzó hace 12 años, "el góspel era una disciplina que apenas se escuchaba en Canarias, y tener ahora en la escena a seis grupos de las islas, nos alegra profundamente".

En ese sentido, José Luis Rivero afirmó que "cuando el Cabildo apoya eventos como este festival, la parte artística es fundamental, pero también es muy importante la formación, transmitir los contenidos, y que la actividad que se realiza se conozca desde todos los puntos de vista posibles".

Rivero destacó también que en el Gospel Canarias Festival "llevan nueve años celebrando un taller esencial en El Sauzal que es Gospeliando, pero además, hay que subrayar el trabajo que Ezequiel Barrios hace con sus grupos de voz, con sus formatos más reducidos o con el Añaza Gospel Kids que con solo un año de edad, ya es un grupo que promete, sin olvidar el taller internacional que se celebra en Adeje, en el que 50 de los 80 participantes son canarios que comparten con usuarios que llegan de diversos lugares de Europa y otras comunidades españolas".

Para el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González, es una "gran satisfacción" que un proyecto que nació en Tenerife, llegue ya a casi todas las islas.

COLABORACIÓN CON LOS CABILDOS

"Estamos satisfechos desde el Gobierno porque no solo están involucrados los cabildos de las islas, sino que cada vez más, se implican también los ayuntamientos que son los que tienen más contacto con los ciudadanos", señaló.

Por su parte, María José Castañeda aseguró que este festival es un proyecto en el que La Laguna "tiene que estar, y no porque sea una oferta a los ciudadanos, sino porque es la propia ciudadanía la que pide un evento de estas características".

De hecho, dijo que desde que se colgó el cartel del Festival de Góspel en La Laguna, "todos quieren participar".

"Es un acierto que las diferentes administraciones nos pongamos de acuerdo y hagamos este tipo de eventos de forma conjunta para que vaya creciendo y pueda llegar cada vez a más gente", comentó.

Lorena Medina manifestó que Guía de Isora "siempre cuenta con este festival porque suscita interés no solo en estas fechas navideñas, sino también durante el resto del año", y aseguró que este festival llega "con mucha calidad y un gran éxito de taquilla".

El cartel está encabezado por el grupo Spirit of New Orleans Gospel Group, que presentará su espectáculo Érase una vez Nueva Orleans, bajo la dirección musical de Albert Mickel y con la cantante Charmaine Neville y el pianista Amasa Miller como artistas invitados.

El día 3 de diciembre actuarán en Guía de Isora y los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, en La Laguna. También viajarán a Lanzarote y Gran Canaria los días 1 y 2 de diciembre, respectivamente.

Los Tony Washington Gospel Singers, actuarán en Tenerife, La Gomera y La Palma, los días 15, 16 y 17 de diciembre, respectivamente. Este grupo, pionero en el género musical que se conoce como Gospel&Rhythm, llega por primera vez a España de la mano del Gospel Canarias Festival.

El cantante norteamericano de soul, R&B, pop y góspel, The Latonius repite de nuevo en el Festival y lo hace en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera y La Palma. Vuelve con música llena de poder y expresividad, y se presenta con el grupo The Latonius Gospel Choir. Será el 10 de diciembre en Granadilla de Abona, y el 28 del mismo mes, en Arona.

ACTIVIDADES PARALELAS

Latonius actuará también el 1 de diciembre en Adeje con la vocalista norteamericana Dorrey Lin Lyles, con Satomi Marimoto y Tomás LP Cruz. Además ofrecerá otro concierto acompañado de Tomás LP Cruz y Satomi los días 14 y 21 de diciembre, en Arona y en El Paso, respectivamente.

Igualmente, Latonius cantará con la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria y con el grupo de góspel canario Rainbow Gospel Choir el 8 de diciembre en la capital grancanaria. Por su parte, Dorrey Lin Lyles, acompañada al piano por Satomi Marimoto, actuará junto a Rainbow Gospel Choir el 30 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, y volverá a hacerlo, ya en solitario, el 2 de diciembre en San Andrés y Sauces.

Por otro lado, el coro tinerfeño Naturally Gospel, un grupo formado por dos sopranos, dos altos y un tenor, además de piano, batería y bajo, actuará los días 9 y 21 de diciembre en Adeje y Arona, respectivamente.

También se podrá disfrutar de la música de Añaza Gospel Kids, un coro que nace en 2016 como proyecto cultural de la Fundación Canaria del Buen Samaritano, y está formado por treinta niños y niñas entre 7 y 15 años, dirigidos por Ezequiel Barrios. Actuarán el 13 de diciembre en Adeje.

Dentro de las actividades paralelas al festival, los días 3, 4 y 5 de noviembre tuvo lugar en El Sauzal la novena edición de Gospeliando, con diversos talleres de música góspel a cargo de la vocalista Anna Wiborg, de Danguereko y la participación especial de Gustavo Campos, nuevo director de la formación Gospel Shine Voices, la misma que organiza esta actividad.