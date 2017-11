El Pleno de Cibeles insta a la Comunidad a establecer una autorización de funcionamiento específica para los VTC

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha acordado este miércoles por unanimidad de todos los grupos (Ahora Madrid, PSOE, PP y Cs) instar a al Comunidad de Madrid a establecer "mediante el instrumento normativo que considere más idóneo", la exigencia a los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) de contar con una autorización específica para la prestación del servicio del transporte urbano.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Del mismo modo, también por unanimidad, se ha aprobado la segunda parte de la proposición socialista, que pedía instar al Ministerio de Fomento a desarrollar condiciones aplicables a VTC sobre el origen, destino o recorrido de los servicios.

La iniciativa ha llegado a Cibeles de la mano del edil Chema Dávila (PSOE), quien ha hecho mención a la manifestación de este miércoles en Madrid por parte de taxistas ante la "intromisión que se produce".

Para Dávila, se da una "situación injusta" porque "el sector del taxi está totalmente regulado" y no así el de las VTC. "Acabemos con una discriminación negativa de taxistas frente a VTC", ha animado.

Dávila ha explicado que mientras los taxistas cuentan con una doble licencia, una para viajes dentro de Madrid, y otra a nivel estatal, "ahora las VTC solo tienen una estatal y no hay forma de organizar así su funcionamiento en Madrid".

Del mismo modo, el edil socialista ha precisado que tiene que haber una VTC por cada 30 licencias de taxi, pero que "en Madrid hay una VTC por cada 6, 8 licencias de taxi".

Por parte de Ahora Madrid ha tomado la palabra la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, quien ha indicado que a pesar de no tener el cien por cien de las competencias sobre las VTC sí tienen que acabar con el "problema", ya que se da en Madrid, por lo que "hay que instar a quien corresponda".

"Las leyes hay que cumplirlas, y aquí hay un incumplimiento que dice que tiene que haber una VTC por cada 30 licencias de taxi", ha expresado Sabanés sobre los incumplimientos de licencias VTC, cuyo ámbito es "fundamentalmente urbano".

CONTROLAR INTRUSISMO

El edil de Cs portavoz en materia de Movilidad, Sergio Brabezo, ha precisado que estas competencias "no le son propias al Ayuntamiento". "Tenemos que hablar ahora de la ciudad de Madrid, ¿qué cosas podemos hacer?", se ha preguntado.

Así, ha criticado que sobe la libre elección de taxi, "no se está haciendo nada". Sobre el presupuesto para la promoción del taxi, cifrado en 200.000 euros, "se ha ejecutado un cero por ciento". También ha pedido policía especializada para prevenir intrusismo en Atocha y Chamartín, a imagen de la de Barajas.

El edil popular Luis Miguel Boto ha comenzado su intervención asegurando que "aquellos que dan soluciones fáciles a problemas complejos, o están equivocados o no dicen la verdad".

Ha asegurado que existe "una más que razonabilísima inquietud sobre sentencias que obligan a licencias VTC". "La causa de esta situación es la ley Omnibus, realizada por el PSOE, porque ahora traen aquí traspasar la labor a Comunidad, pero ¿por qué no exigen un departamento especial, por qué no permiten trabajar las mismas horas, y más cuestiones que no quieren abordar porque prefieren decir que son otros los culpables?", se ha quejado.