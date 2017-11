Pleno.- La DPZ aprueba el presupuesto de 2018, que asciende a 150 millones

29/11/2017 - 15:35

El Pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles el presupuesto general de la institución para el año 2018, que asciende a 150,4 millones y que se ha adelantado un mes para que pueda entrar en vigor el 1 de enero. De esta forma, la DPZ agiliza todas las ayudas y las inversiones de la institución, en especial el plan unificado de subvenciones.

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

El PLUS vuelve a estar dotado con 50 millones y también se ha adelantado respecto al año pasado: se convocó el 1 de octubre, lo que permitirá que a principios de enero se pueda aprobar la modificación presupuestaria para adaptar las cuentas a las peticiones realizadas por los 292 ayuntamientos de la provincia. El objetivo del equipo de gobierno es que el plan se pueda aprobar definitivamente en febrero y que los municipios empiecen a recibir los fondos al menos tres meses antes que este año.

"Desde el equipo de gobierno hemos trabajado a contrarreloj para poder aprobar el presupuesto a finales de noviembre y para que entre en vigor el 1 de enero, algo que en la Diputación no sucedía desde hace diez años", ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

De esta forma, "conseguimos que los servicios de la institución puedan empezar a ejecutar las cuentas sin perder ni un solo día y que los ayuntamientos de la provincia puedan llevar a cabo sus actuaciones desde principios de año".

Sánchez Quero ha calificado el presupuesto como "claramente inversor, objetivo y consensuado con todos los grupos políticos", al detallar que "el 17 de octubre convoqué una junta de portavoces en la que les entregué la propuesta de presupuesto y todos los partidos menos el PAR y el PP han presentado enmiendas".

En su opinión, las cuentas de 2018 "potencian la autonomía municipal, la creación de empleo, las actuaciones de acción social, las inversiones en infraestructuras, el fomento de la cultura y la educación y la protección del patrimonio". "En definitiva, garantizan la prestación de servicios básicos en los municipios del medio rural para que sus habitantes no se sientan desamparados", ha recalcado.

ECOPROVINCIA

El presupuesto ha salido adelante con el apoyo de PSOE, En Común y CHA y la abstención del PP, Ciudadanos y PAR. Como principal novedad en cuanto a su contenido, incluye una partida de un millón para el proyecto Ecoprovincia, el servicio integral de recogida y reciclaje de residuos con el que la DPZ quiere ayudar a los ayuntamientos a cumplir la directiva europea que para el año 2020 obliga a tratar y reciclar al menos el 50 por ciento de los residuos generados en cada municipio.

Además, se dedica otro millón de euros para la extensión de la banda ancha 4G por las poblaciones de la provincia. El proyecto, cofinanciado con fondos Feder, tiene un presupuesto total de 4 millones, pero en las cuentas de 2018 se ha incluido la primera fase.

El presupuesto también prevé 7 millones de euros para inversiones en carreteras, travesías y caminos; 3 millones de euros para el convenio de barrios rurales suscrito con el Ayuntamiento de Zaragoza; 1,5 millones para el plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales (Pimed); y 1 millón para el plan de barrios rurales de la provincia --estos dos últimos programas no están incluidos en el PLUS porque no van dirigidos a todos los municipios de la provincia--.

A petición del grupo En Común, se ha habilitado una partida de 330.000 euros para la descentralización del servicio de recogida de perros vagabundos en los municipios. Como las instalaciones que la DPZ tiene en Movera son insuficientes, se va a crear una red de centros de protección animal en los distintos partidos judiciales.

A instancia de CHA, las cuentas recogen una partida de 330.000 euros para habilitar unas nuevas instalaciones para el archivo provincial. Actualmente, ese equipamiento está ubicado en la antigua iglesia de la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli y no reúne las condiciones adecuadas. Por eso va a trasladarse a un antiguo inmueble del Hospital Provincial que es propiedad de la DPZ.

En el apartado de la lucha contra la despoblación, el presupuesto contempla 500.000 euros para las iniciativas que se impulsen en el seno del Consejo Provincial de Desarrollo Rural y Contra la Despoblación.

1,8 MILLONES MÁS

La cuantía total de las cuentas de la DPZ para 2018 asciende a 150,4 millones, 1,8 millones más que las de este año. Esto se debe, fundamentalmente, al aumento de la previsión de ingresos procedentes de la participación en los tributos del Estado y del recargo provincial del impuesto de actividades económicas.

El nuevo presupuesto sigue pivotando en torno al plan unificado de subvenciones que, al igual que sucedió el año pasado, tiene carácter plurianual: el 80 por ciento de su importe se computa en el presupuesto de este año y el 20 por ciento restante en el de 2019. A la hora de distribuir los 40 millones de euros de este ejercicio, esa cantidad se ha divido a partes iguales entre las 69 aplicaciones a las que afecta el PLUS.

Sánchez Quero ha destacado, asimismo, que la labor del equipo de gobierno permitirá dejar "a cero" la deuda a finales de 2018, mientras que en 2015, cuando tomaron posesión, se situaba en 34 millones. Ha resaltado las actuaciones en materia de educación, cultura y patrimonio, con las actividades en el Palacio de Sástago, el Museo de Arte Contemporáneo de Ejea, la Casa de Goya en Fuendetodos, la Casa de las Conchas de Borja, el Palacio de Eguarás de Tarazona o el Monasterio de Veruela.

En este último lugar, "es muy importante que el parador se abra ya de una vez por todas, llevamos doce años con él", ha advertido, para apuntar que la DPZ acometerá la ampliación de la puerta del parador y la salida de evacuación, intentando que pueda abrir sus puertas "en abril".

ÓRGANO DE REPARTO DE FONDOS

Tras escuchar a la vicepresidenta segunda y diputada delegada de Economía y Hacienda, Teresa Ladrero, el portavoz del PP, Francisco Artajona, ha criticado duramente al equipo de gobierno, estimando que estos presupuestos "no se ejecutarán".

Ha reprochado al equipo de gobierno que pretenda convertir la DPZ "en un simple órgano de reparto de fondos, a través de fórmulas matemáticas"", advirtiendo de que desde el PP "no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se dilapidan las competencias de la institución y el futuro de la provincia", al tiempo que ha expresado su disposición a dialogar y llegar a acuerdos.

El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha agradecido los recursos que se destinarán a los centros de protección animal y a las asociaciones memorialistas y ha elogiado que las transferencias de fondos a los ayuntamientos han pasado de 54 millones en el anterior mandato a "más de 80" en el actual y los recursos llegan de forma "más justa y equitativa".

La portavoz de Cs, Elena Martínez, ha detallado las cuatro enmiendas presentadas por su grupo, para dedicar 60.000 euros a un plan de becas para jóvenes deportistas; 300.000 euros para el Servicio Provincial de Extinción de Incendios, para reforzar la plantilla --que no se ha aceptado--; 100.000 euros para la mejora de la eficiencia energética en edificios y 30.000 euros para mejorar el portal de transparencia.

El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha considerado que "son unos muy buenos presupuestos", subrayando la partida que se dedicará al archivo y que la deuda quedará "a cero" a finales del próximo año.

El portavoz del Partido Aragonés (PAR), José Antonio Sanmiguel, ha criticado que se dedique un millón de euros a patrocinios deportivos y solo 310.000 euros a los clubes deportivos de la provincia, así como ha insistido en que el PLUS beneficia a los pequeños municipios pero perjudica a los grandes. Ha pedido un plan de empleo "para las localidades que tienen parados" y ha lamentado que no se destinen ayudas de emergencia para las pequeñas poblaciones.