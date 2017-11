'Uno de los Nuestros', 'Alien' o 'Apocalypse Now' vuelven a las salas con el Festival TCM desde el 30 de noviembre

Se rendirá un homenaje a Fernando Fernán Gómez en el décimo aniversario de su muerte

Películas como 'Uno de los nuestros', 'Alien, el octavo pasajero' o 'Apocalypse Now' volverán a las salas de cine gracias al Festival TCM, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en los Cines de la Prensa y el Cine Estudio Círculo de Bellas Artes.

La primera edición de este evento, una extensión del TCM Film Festival que se celebra desde hace ocho años en Los Ángeles, programará un total de 22 largometrajes en estas salas, con proyecciones a un precio de 3 euros presentadas por periodistas especializados y por cineastas para "quienes esos films tienen un significado especial".

Entre quienes han confirmado ya su participación figuran los directores Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga y Fernando Franco, la guionista Isabel Peña y periodistas como María Guerra y Carlos Marañón.

Además, y en colaboración con la Academia de Cine Español, el Festival rendirá un homenaje a Fernando Fernán Gómez el viernes 1 de diciembre en el décimo aniversario de su fallecimiento con la proyección de 'El viaje a ninguna parte', y con un coloquio posterior en el que intervendrán el actor José Sacristán y el director de fotografía José Luis Alcaine.

HOMENAJE A SCORSESE Y MAD MAX EN BLANCO Y NEGRO

El documental de producción propia 'Nostromo: el sueño imposible de David Lean' será la película inaugural el jueves 30 de noviembre. Una sesión a la que asistirá el actor francés Georges Corraface, que interviene en este trabajo centrado en la figura del director de Doctor Zhivago y sus intentos de rodar en España 'Nostromo', la que podría haber sido su última película.

A partir de ahí, durante cuatro días, y con el concepto de viaje como eje central, el Festival TCM exhibirá en el Cine de la Prensa títulos como 'Bonnie & Clyde' o 'Thelma & Louise'.

La sección 'El viaje de Scorsese y De Niro' celebrará el 75 cumpleaños del director Martin Scorsese con seis largometrajes en los que dirigió a su actor fetiche, y el cine más familiar tendrá su hueco con dos matinales (sábado 2 y domingo 3 de diciembre) en las que se proyectarán 'E.T.' y 'La princesa prometida'.

Los aficionados tendrán, además, la oportunidad de ver en pantalla grande, por primera vez en España, 'Mad Max: Fury of the Road - Black and Chrome', la versión en blanco y negro de la película de George Miller.

Por último, la sección Carreteras secundarias, en el Cine Estudio Círculo de Bellas Artes, estará dedicada a un tipo de cine de autor con títulos como 'Vanishing Point', 'Quiero la cabeza de Alfredo García' y 'Paris, Texas'.