Iceta califica de "equivocación" la decisión del Gobierno de devolver las obras de Sijena

29/11/2017 - 15:46

El primer secretario del PSC y candidato a las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha calificado este miércoles de "equivocación" la decisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, de ordenar la devolución de las 44 piezas al Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca).

SABADELL (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

En una atención a los medios después de reunirse con empresarios en la Cámara de Comercio de Sabadell, Iceta ha señalado que no comparte la medida del Gobierno del Estado "cuando todavía no ha acabado el proceso judicial" y ha recordado que la Generalitat no hizo las cosas bien en su momento y se ha acabado judicializando, un aspecto, como ha destacado, que priva de encontrar soluciones.

Asimismo, se ha referido a la prohibición de la Junta Electoral de la zona de Barcelona de prohibir la utilización del color amarillo en las fachadas y fuentes municipales en la capital catalana, afirmando que "la significación de los colores puede ser estrambótica", aunque ha defendido el trabajo de este organismo y ha respetado esta medida, sin conocer en profundidad la resolución, ha añadido.

Al ser preguntado sobre su propuesta de perdonar la deuda económica a Catalunya con el Estado, ha defendido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo estudió como una posibilidad en marzo y ha cargado contra Cs, ya que ha considerado que si la formación naranja gana las elecciones no tendrá la financiación adecuada.

Sobre medidas económicas, Iceta ha puesto el acento en "crear un clima favorable a la inversión" y ha destacado los buenos empresarios, investigadores, universidades, compañías y una larga lista, como ha dicho, que son ingredientes básicos con los que cuenta Catalunya para promover el crecimiento económico y que desde la política se debe aportar el compromiso para hacerlo.

El socialista ha criticado la afirmación del candidato del PP, Xavier Garcia Albiol, en la que este miércoles en un acto en Badalona ha garantizado que si gana "arrasaría con todo lo que ha hecho mal" el Govern los últimos meses, poniendo el acento en que se debe "alejar de este lenguaje bélico" y el PSC lo que quiere no es arrasar sino construir.