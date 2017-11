Ahora Madrid se abstiene de pronunciarse sobre 'presos políticos' catalanes porque "no aporta" a la mejora de Cataluña

29/11/2017 - 16:18

Maestre remarca que la candidatura municipalista, en contra de lo pintado por el PP, no ha prestado su apoyo a independentistas, es más, les acusan de ser equidistantes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Ahora Madrid se ha abstenido en la proposición presentada por el PP sobre los 'presos políticos' catalanes porque "no aporta nada a la mejora de Madrid y de Cataluña", una posición de voto que repetirán en mociones similares ya que no sirven para "rebajar la tensión en Cataluña".

En el Pleno, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha remarcado que la candidatura municipalista, en contra de lo que ha pintado el PP en Cibeles, no ha prestado su apoyo a independentistas, es más, les acusan de ser equidistantes.

El PP ha llevado al Palacio de Cibeles una proposición buscando que el Pleno manifestara su apoyo al Estado de Derecho en España, a la Constitución y al marco legal vigente; que se reafirme el respeto a la actuación judicial y se abstengan de impulsar ninguna injerencia en su actuación y que se niegue la condición de presos políticos a los exconsejeros del Gobierno catalán "encarcelados por sus actos delictivos y no por sus ideas". Ha sido respaldada por sus votos por PSOE y Cs. Ahora Madrid se ha abstenido en bloque.

El concejal del PP Percival Manglano ha llevado a Cibeles algo que ha considerado algo más que una "gamberrada", la ocultación de la bandera española por la republicana por los concejales Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente en la Junta de Retiro. Al segundo le ha afeado que comparta imputación por algunos delitos con los exconsejeros catalanes, como malversación de fondos públicos y malversación, a lo que ha sumado que el Ayuntamiento está "tutelado por el desafío a la ley".

Manglano ha recordado, ya en terreno catalán, que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha definido como el "macho alfa" de la formación morada, definió a los exconsejeros encarcelados de presos políticos y el coordinador general de IU, Alberto Garzón, declaró que el encarcelamiento era un ejemplo de que eso "no es democracia".

El popular ha extendido sus críticas a la alcaldesa, Manuela Carmena, que "no ha reprochado a (la regidora de Barcelona) Ada Colau su cartel reclamando libertad para los presos políticos en la fachada del Ayuntamiento" cuando la madrileña "aún no ha dado la bienvenida a un verdadero preso político, como el que fuera alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma".

Maestre ha contestado al concejal del PP sobre el respeto al Estado de Derecho recordándole lo que dice el artículo 1 de la Constitución para reprocharle, a renglón seguido, que haya traído al Pleno "una proposición que nada tiene que ver con Madrid y que no aporta nada para la mejora de Madrid y de Cataluña". "¿Alguna proposición de Peter Percival (Manglano) ha servido para rebajar la tensión en Cataluña? ¿Alguna proposición ha servido para mejorar las expectativas (electorales) del PP, que entiendo que es una de las cuestiones que está detrás? No", se ha contestado.

Este tipo de proposiciones sólo sirven para "echar más leña al fuego" y para "desgarrar una comunidad", de ahí que Ahora Madrid haya decidido abstenerse en bloque, como harán con futuras iniciativas de corte similar.

"CATALUNYA ES LA MEVA TERRA, ESPAÑA ES MI PAÍS, EUROPE IS THE FUTURE"

El concejal del PP Sergio Brabezo ha comenzado leyendo la definición de preso político por parte del Consejo de Europa, que señala que lo es quien es "detenido por razones políticas, sin conexión con ningún delito". En el caso catalán "sí hay delitos, los de rebelión, sedición y malversación de fondos".

Brabezo, catalán de nacimiento, ha leído en catalán un mensaje a sus convecinos, en el que les ha transmitido que no están solos, que la mayoría de la gente en España están con ellos y que de las elecciones saldrá un gobierno que respete las leyes y gobierne para todos en un ambiente de tolerancia y convivencia porque es el momento. "Catalunya es la meva terra, España es mi país, Europe is the future", ha concluido.

El concejal socialista Ramón Silva ha negado la condición de presos políticos para los exconsejeros diciendo que es una "ofensa" para quienes sufrieron cárcel por motivos políticos pero también ha cargado contra el PP. "Sólo la mitad de Alianza Popular votí la Constitución en el Congreso, de eso hablamos otro día. Se abstuvo Álvaro Lapuerta", ha lanzado.