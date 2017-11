El spot de Navidad de Coca-Cola será el primero de 2018 en los canales de Mediaset y Atresmedia

29/11/2017 - 16:37

El anuncio, que se estrena esta noche en televisión, incide en la cercanía "como valor común de los españoles y la marca"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Coca-Cola ha presentado este miércoles su nueva campaña publicitaria de Navidad, cuyo spot será el primer anuncio de 2018 en los canales de Mediaset y Atresmedia y que incide, según sus responsables, en la hospitalidad y cercanía como valores que tienen en común los españoles y la marca.

Bajo el reclamo 'Estamos más cerca de lo que creemos', el anuncio se estrena esta noche a las 21,45 horas en los canales de dichos grupos audiovisuales y, además del soporte de televisión, la campaña estará activa hasta final de año en cines, medios online y publicidad exterior y contará con acciones especiales.

Coca-Cola considera que la Navidad siempre ha sido una época especial para transmitir los valores de la marca y que éstos también están en la forma de ser de los españoles. "Pese al contexto actual en el que cada uno parece ir a su aire, vivimos unidos y juntos disfrutamos más", ha señalado la 'marketing manager', Carolina Aransay, en la presentación de la campaña.

"Buscamos estar juntos y compartir, forma parte de la idiosincrasia de la compañía, es Coca-Cola en estado puro, es algo que se hace más patente en esta época del año y algo común con el carácter de los españoles", ha resumido.

La compañía ha lanzado junto con la campaña el estudio 'Estamos más cerca de los que pensamos', realizado por Metroscopia, que concluye que el 94% de los españoles disfruta más acompañado. Asimismo, revela que el 81% se considera cercano y que el 77% lo es aún más en Navidad. "Esto que demuestra que nuestro mensaje principal es una realidad entre los españoles", ha defendido Aransay.

Además, al 91% le gusta conocer a los amigos de sus amigos y el 85% Asimismo, un 49% afirma reunirse semanalmente con familiares con los que no convive; un 67% queda con amigos cada semana y otro 67% se considera sociable y alega no tener problema para entablar conversación con alguien que no conoce.

CERCANOS DE NORTE A SUR

El estudio 'Estamos más cerca de lo que creemos' señala asimismo que la cercanía y la hospitalidad son características de todos los españoles sin demasiadas diferencias entre zonas geográficas.

En todo caso, los murcianos son los que declaran más cercanía en sus relaciones (87%), le siguen los andaluces y extremeños, con el 86%, mientras que asturianos y cántabros (76%) y canarios (74%) aparecen como los menos cercanos.

A la hora de entablar conversación con desconocidos hay diferencias más notables ya que el 72% de los castellano-manchegos y el 71% de los andaluces y extremeños tiene facilidad para ello, frente al 55% de los asturianos y cántabros.

Por último, el informe también destaca que en Cataluña la coyuntura política no afecta a la impresión de cercanía mutua, pero sí al estado anímico y a las expectativas inmediatas, ya que los catalanes son junto a los canarios (68%) los españoles que menos cree que se sentirán más cercanos esta Navidad.

En otro orden de cosas, Aransay ha declarado que el título de la campaña, 'Estamos más cerca de lo que creemos', "no tiene nada que ver" con la situación de Cataluña porque "Coca-Cola no entiende de posiciones políticas".