El PP avisa de "un nuevo corte" de electricidad en Algámitas tras caer "una tromba de agua" durante la noche

29/11/2017 - 16:45

La presidenta del PP de la Comarca de la Sierra Sur, Isabel Solís, ha alertado este miércoles de que el municipio de Algámitas ha sufrido "un nuevo corte" de electricidad tras caer sobre la localidad una "tromba de agua" durante la noche.

ALGÁMITAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Solís ha asegurado que "tras la tromba de agua que se produjo anoche en Algámitas, se ha producido un nuevo corte de luz en el municipio que desde las 4 de la mañana ha paralizado todo el pueblo, afectando de manera muy importante a los servicios sanitarios". En estos momentos, los médicos no pueden pasar consulta, ni emitir recetas, los comercios no pueden abrir, no hay Internet y las calles se encuentran absolutamente intransitables. Algámitas se encuentra en estos momentos bloqueada y paralizada", denuncia la dirigente popular.

Pero según la presidenta comarcal del PP, "lo que es aún más preocupante es que esta situación no es un hecho aislado, sino que lamentablemente se produce cada vez que llegan las lluvias, sin que desde el gobierno municipal se haya hecho absolutamente nada por buscar soluciones a este problema". Así, Solís reclama al Gobierno local "que actúe" ante la empresa suministradora de abastecimiento energético y "ponga fin a los reiterados cortes que se producen en el municipio".

"Los vecinos de Algámitas y la economía de este pueblo no pueden estar a expensas de que si un día llueve o no para poder trabajar. Por todo ello, desde el PP pedimos explicaciones a la alcaldesa de qué está haciendo para impedir que estas situaciones se vuelvan a producir".