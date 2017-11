La remunicipalización de Bicimad no será analizada en comisión de investigación al oponerse Ahora Madrid y PSOE

29/11/2017 - 16:52

PP asegura que llegarán "hasta la Fiscalía"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Ahora Madrid y PSOE han votado este miércoles en contra de analizar en una comisión de investigación de carácter urgente la remunicipalización del servicio de Bicimad, tal y como ha solicitado en el Pleno el PP a través de una propuesta que ha contado con el apoyo de Cs.

La edil popular Inmaculada Sanz ha asegurado que su formación tiene "fundadas sospechas de que esta operación ha podido ser lesiva, porque el precio que ha pagado el Ayuntamiento está inflado, y se ha hecho sin garantías oficiales, ni membretes ni valoraciones objetivas".

Por ello, Sanz ve el proceso con "opacidad y oscuridad". "Tenemos dudas muy razonables y nos preguntamos qué posibles negligencias quieren tapar... y si todo está tan bien, que nos digan por qué no nos han dado la documentación requerida", ha espetado la popular.

Sanz ha precisado que llegarán "hasta el final". "Si no es aquí, hasta la Fiscalía", ha apuntado a continuación. En este punto se ha dirigido a la bancada socialista, para recriminarles que sigan "dando cobertura a esta chapuza", puesto que "serán igual de cómplices".

Según ha expuesto Inmaculada Sanz, la estrategia de Ahora Madrid fue dejar languidecer el servicio, con 65.000 abonados anuales, así como no actuar con los problemas informáticos y de anclajes.

"Queremos contrastar, porque si no, nos encontraremos con situaciones como la de Alcalá 45 (Concejalía de Economía y Hacienda); no tengan ninguna duda de que vamos a llegar hasta el final", ha aseverado.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha asegurado al comienzo de su intervención que Bicimad fue "el primero y no el único de los serios problemas" que se encontraron en el Ayuntamiento.

Para Sabanés, la solución del equipo de Gobierno es "solvente" y además "va a reconducir la situación dramática creada para una ciudad como Madrid y el servicio".

"Nos parecía que la empresa más solvente que podía abordar un problema tan grave, que podría ser ver bicicletas tiradas por toda la ciudad... así justificamos esta solvencia", ha apostillado.

La delegada del área ha asegurado que la inversión para adquirir Bicimad fue de 10,5 millones de euros. "Los trece millones que aparecen tienen que ver con el IVA, que no es coste", ha apuntado. Además, ha añadido que no se pagaron intereses de 600.000 euros.

Sabanés ha explicado que la EMT valoró los activos tangibles e intangibles en 9,4 millones. "Y además el valor actual neto en 11,1 millones", ha apuntado, a la vez que ha señalado que "las deudas de Bono Park ascendían a 13,6 millones de euros". "Era un sistema que arrastraba problemas", ha reiterado.

Por otra parte, Inés Sabanés ha explicado que este año ha sido "sin duda el mejor año". "Se han batido récords en el funcionamiento de Bicimad y viajes, con un total de 384.000", ha aseverado.

"HUELE MAL"

Desde Cs, Sergio Brabezo ha asegurado que "si se hacen comisiones para unos temas también se pueden hacer para otros". Para Brabezo, "algo" en el proceso de remunicipalización de Bicimad "huele mal".

"No hay membretes, no hay firmas, no hay nada, y eso preocupa; no es suficiente la valoración, la tiene que hacer el Ayuntamiento... y huele aún peor, porque cuando podíamos hacer una auditoría, el PSOE se niega", ha reprochado.

El socialista Ignacio Benito ha recordado que PP "se ha opuesto sistemáticamente a investigar el desfalco de la M-30 o la venta de viviendas".

Benito ha indicado que a los socialistas les "cuadran las cuentas" de la remunicipalización de Bicimad, de la que han "revisado los conceptos". "Nos parece que no existe materia y que lo único que quieren es desviar la atención", ha concluido.