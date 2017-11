Cataluña. el ayuntamiento de madrid niega que los exconsejeros de puigdemont sean presos políticos, con la abstención de ahora madrid

29/11/2017 - 16:50

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles con los votos del PSOE y Ciudadanos una proposición del PP que reafirma su apoyo al Estado de Derecho y la acción de la Justicia en Cataluña y niega que los miembros del Gobierno catalán cesado sean presos políticos. Ahora Madrid se abstuvo.

La propuesta contemplaba tres puntos. El primero, manifestar apoyo al Estado de Derecho en España, a la Constitución y al marco legal vigente; el segundo, reafirmar respeto a la acción de la justicia y abstenerse de impulsar ningún tipo de injerencia en su actuación y el tercero negar la condición de presos políticos a los exconsejeros del

Gobierno catalán actualmente "encarcelados por sus actos delictivos y no

por sus ideas".

La presentó el concejal popular Percival Manglano, quien deploró que en el acto sobre la II República del pasado sábado en la Junta Municipal de Retiro se arriara la bandera constitucional y se izara la republicana, porque a su modo de ver refleja que los concejales de Ahora Madrid que lo protagonizaron (el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente; y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato) "no se someten a la legalidad vigente". También recordó el rechazo de líderes vinculados a Podemos y Ahora Madrid que calificaron de "presos políticos" a los exconsejeros del Gobierno catalán cuando fueron encarcelados.

Le contestó la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, quien reiteró la posición que ya fijó el mes pasado en una proposición similar del PP: su grupo municipal se abstendrá en todas las de esta índole sin entrar al fondo de lo que propongan porque no tienen "nada que ver con Madrid" y no aportan nada para mejorar la situación en la ciudad ni en Cataluña, como lo demuestra el que ninguna de las que ya ha llevado al Pleno el PP hayan servido para calmar un conflicto, que, reiteró, sólo se puede resolver dialogando, y "echar más leña al fuego no sirve para nada".

En nombre de Ciudadanos Sergio Brabezo leyó la definición de preso político, como alguien que es detenido por motivos ideológicos y "sin conexión con ningún delito", cosa que no es cierta en el caso de los antiguos miembros del Gobierno catalán, que "fueron avisados" de que incumplían la ley y sin embargo "se han jactado de cometer delitos". Según dijo, se da "un mensaje muy peligroso" si se comunica que los políticos no tienen por qué cumplir la ley. Brabezo, catalán de nacimiento, terminó con un mensaje en esa lengua a los catalanes constitucionalistas en el que les dijo: "No estáis solos, habrá un gobierno catalán que respete las leyes y gobierne para todos, no sólo para los independentistas". Y con una sentencia trilingüe: Cataluña es mi tierra, España es mi país, Europa es mi futuro".

Desde el PSOE, Ramón Silva leyó el texto literal de la propuesta para justificar el voto a favor del PSOE,pese a que echó en cara al PP que haya sido el partido que más ha deslegitimado la justicia y condicionado su actuación. No obstante, sí coincidió en que calificar de presos políticos a los exmiembros del Gobierno catalán "es una absoluta ofensa" a los que realmente pasaron por la cárcel por sus ideas y no por incumplir la ley.

Manglano también verbalizó el tenor literal de la propuesta, pero para preguntar si la alcaldesa, Manuela Carmena, exjueza, iba a abstenerse ante esa defensa del Estado de Derecho, y lo atribuyó a que en Podemso han estado siempres "del lado de los sediciosos".

Maestre negó que Manglano tuviera el derecho a marcar la línea y decir quién está al lado de quién y reiteró que "es absolutamente falso" que Ahora Madrid o Podemos estén con los independentistas, que también les acusan de equidistantes.

(SERVIMEDIA)

29-NOV-17

KRT/gja