IU exige a Espadas "que no se quede en el titular" y garantice "una participación real" en Amor de Dios

29/11/2017 - 17:40

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha acogido de buen grado el anuncio realizado a última hora del martes por el gobierno local del PSOE sobre su intención de "reformar el proyecto de Amor de Dios para que cuente con plataforma única y arbolado".

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Según González Rojas, este hecho "evidencia" que la movilización convocada por la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'San Isidoro', la recogida de firmas y el trabajo de Izquierda Unida han sido "decisorios para que el gobierno, de una vez por todas, reconozca públicamente su error y dé marcha atrás en sus planes iniciales".

Aún así, el portavoz de IU se ha mostrado "cauteloso", dado que "ahora mismo, sobre la mesa, sólo hay un titular más por parte del PSOE y ninguna realidad". A su juicio, "lo que debe que hacer Juan Espadas es presentar al conjunto de la sociedad el proyecto alternativo que dice albergar".

Rojas también ha instado al alcalde "a no tener miedo a la participación ciudadana y a impulsar una asamblea, como ha hecho Izquierda Unida, para analizar los cambios anunciados".

Al hilo de esto, González Rojas ha recalcado "el gran número de propuestas" que surgieron en el encuentro convocado por Izquierda Unida en la tarde del martes, al que asistieron muchos vecinos, comerciantes, así como colectivos implicados con el medio ambiente o la accesibilidad universal. "Sugerencias e ideas que podrían haber sido recogidas desde el principio si el PSOE creyera en la participación y fuera más allá de las fotos", ha añadido.

Desde IU, insisten en que "hay muchas mejoras sobre la mesa para garantizar, por ejemplo, que el paso de autobuses no sea un problema o para que la accesibilidad sea cien por cien universal". "No nos podemos quedar en la plataforma única y en poner unos cuantos árboles para acallar las críticas", asevera Rojas en un comunicado.

Por último, el portavoz de IU ha animado "a los sevillanos y sevillanas que quieran una ciudad más sostenible" a sumarse a la movilización convocada por la comunidad educativa del IES 'San Isidoro' el próximo viernes, así como "a no cesar en el empeño hasta que el eje peatonal, verde y accesible sea una realidad en la calle Amor de Dios y el gobierno pase de los titulares a los hechos".

MEDIDAS ACORDADAS EN LA ASAMBLEA CONVOCADA POR IU

Entre las medidas que se acordaron en la asamblea convocada por IU en la tarde del jueves, está la de presentar denuncias ante el Servicio de Disciplina Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo y ante el Defensor del Pueblo Andaluz por "graves incumplimientos en materia de accesibilidad".

Y es que, "a pocos días del 4 de diciembre, día en el que acaba el plazo para garantizar la accesibilidad universal según la legislación estatal, seguimos comprobando cómo desde el equipo de gobierno no se tiene en cuenta esta materia en sus propias obras", apunta González Rojas, quien recuerda que lo ocurrido en Amor de Dios "no es un hecho aislado, ya sucedió en la calle Trastamara y está sucediendo en Matahacas". Por desgracia, según IU, "cuando Espadas pasa de los titulares y los planos a las realidades, no paramos de ver errores e incumplimientos".