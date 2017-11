La CUP pide a la JEZ suspender una concentración el sábado ante su sede

29/11/2017 - 17:48

También pide a los Mossos si los organizadores tienen permiso para convocarla

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La CUP ha alertado este miércoles de que la organización Somatemps y Por España Me Atrevo han convocado para el sábado 2 de octubre a las 12 horas una concentración de "extrema derecha" ante su sede, donde se celebrará una reunión del Consell Polític del partido, y han pedido a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (JEZ) que la suspenda.

En un comunicado, los anticapitalistas han explicado que han transmitido la existencia de esta concentración a los Mossos d'Esquadra y a la Junta Electoral "con la voluntad de que sea desautorizada y se garantice en todo momento el normal desarrollo" de la actividad política del partido.

"No nos harán callar. La CUP mantendrá la reunión prevista para este sábado en la sede nacional. Hemos tomado la decisión de no dejarnos intimidar y no frenaremos nuestra actividad por amenazas fascistas", exponen los 'cupaires'.

La CUP afirma que "la violencia de la extrema derecha se está extendiendo" por toda Catalunya y responsabiliza de ello a las movilizaciones recientes organizadas por SCC y en las que han participado representantes de Cs, PSC y PP.

Consideran que todo esto no es casual y responde "a una estrategia del Estado para impedir con violencia y amenazas el despliegue de la República Catalana".

¿TIENEN PERMISO?

En la comunicación a los Mossos, la CUP pide que se la informe de si los convocantes de la concentración tienen "permiso o no" para realizar este acto y también cuál es la posición de la policía autonómica.

En la comunicación a la Junta Electoral le exigen que acuerde "la suspensión de la convocatoria realizada por las entidades Por España me atrevo y Somatemps.

'LAS CALLES YA NO SON VUESTRAS'

La web de Somatemps recoge un cartel que llama a la concentración del sábado con el lema 'Las calles ya no son vuestras', con una caricatura de la diputada de la CUP Anna Gabriel debajo de una ducha que tiene el cartel de 'prohibido ducharse'.

El cartel de la convocatoria incluye que la concentración la organiza 'Por España me atrevo', y un mensaje en la misma web afirma: "La catalanidad hispánica no teme a la fanfarronería de la CUP y se lo diremos a la cara".