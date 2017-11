Carmena dice que los encarcelados "no son presos políticos", se desmarca de la "represión" y aboga por la escucha

29/11/2017 - 18:03

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado que en el grupo que preside no se considera presos políticos a los exconsejeros catalanes, en la cárcel a raíz de declarar la independencia en Cataluña, se ha desmarcado de la "represión" y ha abogado por la escucha.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"No se trata de presos políticos. Otra cosa es que pensemos en que las medidas de represión no sean (las adecuadas) para resolver el conflicto sino que hay que hacer algo para abordar los problemas, que es escuchando", ha declarado en el Pleno de Cibeles después de que el PP haya afeado a la regidora que no se pronunciara sobre la cuestión de los 'presos políticos'.

Ahora Madrid se ha abstenido en la proposición presentada por el PP sobre los 'presos políticos' catalanes porque "no aporta nada a la mejora de Madrid y de Cataluña", una posición de voto que repetirán en mociones similares ya que no sirven para "rebajar la tensión en Cataluña".

En el Pleno, la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha remarcado que la candidatura municipalista, en contra de lo que ha pintado el PP en Cibeles, no ha prestado su apoyo a independentistas, es más, les acusan de ser equidistantes.