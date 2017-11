Madrid. el ayuntamiento comunica a hacienda la retención de otros 66 millones y le ya faltan sólo 69

29/11/2017 - 18:14

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

El Ayuntamiento de Madrid comunicó este miércoles al Ministerio de Hacienda y Función Pública la retención de créditos por valor de otros 66,7 millones, con lo que le faltarían ya sólo 73 hasta fin de año para cumplir con la inmovilización de fondos que le exige el Gobierno para cumplir con la regla de gasto.

Lo anunció la propia alcaldesa, Manuela Carmena, al final del segundo turno de su comparecencia a petición del Grupo Popular en el pleno ordinario de noviembre, para que informara de su gestión en el último mes, y lo confirmaron fuentes municipales. Precisamente el Pleno ratificó hoy la no disponibilidad de 173 millones aprobada ya en Junta de Gobierno y en la Comisión de Economía y Hacienda, a los que se añadirían los 56 adicionales que el Consistorio comunicó la semana pasada al Ministerio que dejaría sin gastar, pero que todavía no han pasado por la Comisión del ramo y por tanto no se llevaron al pleno de hoy.

En la información semanal que el Ministerio obligó al Ayuntamiento a remitir de sus cuentas, la de hoy anunció que inmovilizaría otros 66,7 millones. Con ellos, y los anteriores, al Gobierno de Carmena habrá dejado ya sin uso 296 millones de los 365 que Hacienda le exige inmovilizar hasta fin de año. Sólo le faltarían, por tanto, otros 69 para cumplir con el requerimiento ministerial.

(SERVIMEDIA)

29-NOV-17

KRT/gja