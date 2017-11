El cantante Manuel Carrasco protagoniza una sesión de fotos para la campaña 'Fresas de Europa'

29/11/2017 - 18:25

El cantante onubense Manuel Carrasco, tras el reciente regreso de su gira por América, ha protagonizado una sesión de fotos para la campaña 'Fresas de Europa. Vive la Roja' puesto que el artista es imagen de esta campaña desde el año 2015, junto a la bloguera y repostera Alma Obregón, cuyo objetivo es incentivar el consumo de fresas entre la población.

HUELVA, 29 (EUROPA PRESS)

A lo largo del reportaje, según ha informado Interfresa en una nota de prensa, el cantante ha ofrecido su imagen más personal e íntima combinándola con su faceta profesional. Por ello, el escenario elegido para las instantáneas ha sido un estudio de música, lugar en el que, sin duda, Manuel Carrasco se siente "más a gusto y seguro de sí mismo".

Así, acompañado de un piano y de una guitarra, el cantante ha ofrecido su cara más amable, cercana y personal en unas imágenes cargadas de magnetismo.

Durante la sesión, además de por los instrumentos, el cantante estuvo acompañado por unas fresas, una fruta a la que se siente "muy unido", no sólo por su sabor, sino porque comparte sus orígenes con la cuna de la fresa europea, Huelva, y porque su infancia ha estado estrechamente ligada a esta fruta. "He crecido rodeado de fresas y, concretamente mi madre, trabajaba en su recolección", ha desvelado el cantante. Por todo ello y porque las fresas no faltan en su dieta, también han estado muy presentes en esta sesión fotográfica.