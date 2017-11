Almeida asegura que Ahora Madrid carece de legitimidad "para denunciar el fanatismo" del chat contra Carmena

29/11/2017 - 18:45

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles en el Pleno de la capital que el gobierno municipal de Ahora Madrid carece de legitimidad "para denunciar el fanatismo" del chat en el que algunos miembros de la Policía Municipal insultaron y amenazaron a la alcaldesa, Manuela Carmena, inmigrantes y periodistas.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Para Almeida, Ahora Madrid peca de "hipocresía" ya que condena este chat pero no "el azotaría hasta sangrar de Pablo Iglesias contra una periodista". "Mientras no lo condenen no tienen legitimidad", ha apuntado.

El portavoz del PP ha recriminado además que Ahora Madrid "cabalga a lomos de los sentimientos de las personas" para después "dejarlas de lado". "Se aprovecharon de 35.000 niños desnutridos que no existían para llegar a la Alcaldía", ha reprochado.

Además, tras la queja de la regidora por no haber recibido apoyo directo de la oposición tras los ataques en el chat, el portavoz del PP ha acusado a Carmena de tener "cierto egocentrismo" ya que "no ha hecho mención a los inmigrantes insultados en ese chat". "En una situación más desfavorecida están ellos que usted", ha expresado.

"NI LA MADRE QUE LOS PARIÓ"

También ha tenido palabras Almeida para el PSOE, a quien les ha asegurado que no los va a conocer "a este paso ni la madre que los parió". Ha afirmado además que habrá que poner un edil socialista "en la mesa, por Navidad, porque ha este paso no van a llegar".

En su réplica, la portavoz del PSOE ha indicado que "a lo mejor para ver a algún miembro del PP hay que ir a Soto del Real".

Otro de los temas que han centrado la intervención del portavoz de los populares ha sido la imputación de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. "¿Hasta cuando va a negar que están imputados o investigados, hasta cuando no va a pedir perdón por esa pretenciosa lección de derecho procesal tres compañeros suyos dicen que desde que se admitió?", ha preguntado.

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que Carmena "prefiere traicionar sus principios con los que convenció a la gente para que la votasen, para permanecer en la alcaldía".