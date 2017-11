Los hospitales indican que la reordenación de médicos de Urgencias no afecta a la asistencia de la población

29/11/2017 - 19:10

Los hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud de Granada han señalado este miércoles que el proceso de reordenación de los profesionales de Urgencias, en marcha dentro del proceso de "desfusión hospitalaria", es una medida organizativa que no afecta a la población ni a los circuitos asistenciales actuales.

De este modo, y según ha informado la Junta en una nota de prensa, la ciudadanía podrá seguir acudiendo como hasta ahora a los servicios de Urgencias. La reordenación se pone en marcha el 1 de diciembre para que las plantillas queden "ajustadas a la demanda de ambos centros sanitarios".

Concretamente, es un cambio que afectará inicialmente a 15 facultativos que participaron voluntariamente en el proceso de redistribución acordado con las organizaciones sindicales. Nueve profesionales médicos que hasta ahora realizan su labor en el Hospital Virgen de las Nieves se trasladarán, a partir del próximo día 1, al Hospital del Campus de la Salud, mientras que seis facultativos que trabajan actualmente en el Hospital del Campus se desplazarán al Virgen de las Nieves.

Fue en la mesa sectorial con las organizaciones sindicales a nivel local --CCOO, UGT, CSIF, Satse y Faspi-- donde se acordaron las fases del proceso de redistribución de profesionales y los criterios objetivos y equitativos que regirían el mismo.

Todos los profesionales tenían que decidir si querían a volver al puesto que ocupaban antes de la fusión hospitalaria o cambiar de puesto entre todos los ofertados en el conjunto de ambos hospitales, respetando la cartera de servicios previa que tenía cada uno. En la adscripción de plazas se ha dado prioridad a aquellos profesionales que volvieran al puesto que ocupaban antes de la unión de ambos hospitales y, en segundo lugar, tiempo de servicio prestados en el Sistema Nacional de Salud.

La efectividad de los cambios se va acompasando con la reorganización del mapa sanitario hospitalario de Granada en el menor tiempo posible, tal cual han demandado la ciudadanía y los propios profesionales.

Tal y como han reiterado las direcciones gerencias de ambos hospitales a los profesionales, "esta planificación no perjudica los derechos laborales de ningún profesional, cumpliendo con el compromiso adquirido con las organizaciones sindicales".

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de todos los profesionales en este proceso de reordenación hospitalaria en Granada, desde el mes de febrero en el marco de la mesa sectorial de sanidad, se ha trabajado "en estrecha colaboración con los representantes sindicales de los trabajadores, en la planificación y ejecución de esta reordenación".

Esta reorganización se ha producido en dos fases. En la primera, a finales de julio, se asignó a 5.548 profesionales. Estos profesionales tenían que decidir si querían a volver al puesto que ocupaban antes de la unión hospitalaria o cambiar de puesto entre todos los ofertados en el conjunto de ambos hospitales, respetando la cartera de servicios previa que tenía cada uno.

La segunda fase se centró en aquellos profesionales que no participaron en la primera o que habiendo participado no se le asignó ningún puesto por corresponder a profesionales con mayor derecho. Para la buena marcha de este proceso se ha contado con la colaboración estrecha de los profesionales de las áreas de personal, cargos directivos e intermedios y organizaciones sindicales. En total, el proceso supone la asignación de 910 facultativos, 3.545 profesionales de enfermería y 1.769 profesionales no sanitarios.