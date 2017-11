Luar Na Lubre regresa este jueves a la capital andaluza dentro de su gira 30 aniversario

29/11/2017 - 19:10

Luar Na Lubre regresa este jueves 30 de noviembre a Sevilla dentro de su gira 30 aniversario para ofrecer en el Auditorio Box, a partir de las 20,30 horas, un amplio concierto con lo más representativo de su repertorio y sus últimas creaciones. Las últimas veces que han visitado la capital andaluza han agotado las entradas.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Luar Na Lubre es una de las bandas de referencia de la música celta de nuestro país, con una larga trayectoria, según un comunicado, en el que se recuerda que ha sido premiada en numerosas ocasiones con reconocimientos a nivel estatal e internacional, como nueve premios de la Música y dos Discos de Oro de sus trabajos por superar las 50.000 copias vendidas en cada uno de ellos.

El primero de esos discos ('Prenilunio') fue entregado por Mike Oldfield en su casa de Londres, allí fue donde el músico británico versionó 'O Son Do AR' retitulandolo 'The Song of the sun', e incluyendo como track nº1 en su álbum Voyager en el año 1996. Este momento fue transcendetal para la historia de la banda, ya que le abrió la posibilidad de que su música fuera conocida por un público más amplio.