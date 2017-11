El PPdeG pide a los socialistas gallegos que "arreglen las disputas insolidarias" de su partido por el reparto del agua

29/11/2017 - 19:29

El PPdeG ha pedido a los socialistas gallegos que "arreglen las disputas insolidarias" que "están generando en su partido" por el reparto del agua.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, los populares inciden en que la decisión del Ayuntamiento de Ponte Caldelas (Pontevedra) de convocar una manifestación en contra de bombear recursos hídricos hacia el área de Vigo muestra no solo "una grave falta de sensibilidad" ante las necesidades que tiene la población en esa zona, sino también "una falta de compañerismo evidente" entre alcaldes y compañeros de partido.

El PPdeG enfatiza que la Xunta "no escatimará esfuerzos" para ayudar a los ayuntamientos afectados por la sequía y poder afrontar "estos momentos de escasez", pero subraya que "sería positivo" que el "habitual localismo que está en la genética de los socialistas gallegos" no lastre la labor "que los poderes públicos deberían desarrollar de forma coordinada e inmediata".

"Esta situación tiene la suficiente gravedad como para que los dirigentes del PSOE huyan de su tradicional frivolidad a la hora de afrontar los conflictos entre administraciones", sostienen los populares, para quienes las "disputas orgánicas" en el seno del PSdeG "no pueden tomar como rehenes a los ciudadanos que ven con preocupación como la falta de precipitaciones compromete el abastecimiento a medio plazo".

En este sentido, instan al secretario xeral, Gonzalo Caballero, a "empezar a coordinar" a los distintos dirigentes de su partido para "ejercer un liderazgo" que, "si bien no es capaz de imponer en los congresos provinciales, sí debería intentar poner en práctica en su propia provincia y en lo que respecta a su ciudad".

Finalmente, el PPdeG subraya que el alcalde de Ponte Caldelas "no hizo alegaciones a las propuestas pactadas hasta la fecha de hoy" y "ni siquiera se dignó a acudir a las reuniones de coordinación", por lo que su propuesta es "la del no es no, tan habitual en este --ironiza-- 'nuevo PSOE'".