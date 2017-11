PP anuncia una demanda por "falta de transparencia" contra Sánchez Mato y el apoderado de Madrid Calle 30

29/11/2017 - 19:50

El delegado cree que "patinarán" y ha aplaudido el 'ascenso' de Romero Aporta de cabo a comisario político. "Le criticaban la falta de experiencia pero le han hecho un roto...", lanza

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP Álvaro González ha anunciado este miércoles en el Pleno la interposición de una de una demanda esta misma semana por "falta de transparencia" dirigida contra el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y el consejero apoderado de la empresa Madrid Calle 30, Samuel Romero Aporta.

Sánchez Mato ha dado la "bienvenida" a esta demanda, de la que ha dicho que se adelantará a la suya. En el Pleno de Cibeles, el PP ha preguntado por las medidas que adoptará el Gobierno municipal ante "los graves hechos acaecidos en Madrid Calle 30, como las grabaciones ilegales en el consejo de administración, la filtración de documentos de la empresa y la quiebra en la cadena de custodia de expedientes para su digitalización".

Sobre la cadena de custodia rota, el delegado le ha criticado que haya visto "mucho CSI" pero haya "estudiado poco derecho" aclarando que él pidió el expediente, del que no forman parte las certificaciones de la obra, por lo que ha adelantado que "patinarán en la demanda". "El expediente de Calle 30 no estaba, no tenía ni anexos ni memoria económica", ha asegurado.

También ha celebrado, echando mano a la ironía, que Samuel Romero Aporta haya sido ascendido por el PP de "cabo primero a comisario, aunque sea político". "Le criticaban la falta de experiencia pero le han hecho un roto...", ha lanzado a la bancada del PP.

Álvaro González ha acusado a Carlos Sánchez Mato de tratar con "desprecio" a los consejeros que no son de su cuerda viendo el consejo de administración como si fuera su "cortijo". El delegado le ha contestado que los anteriores consejeros apoderados no detectaron la duplicidad de contratos, ni supervisaron la red wifi ni la dotación de bomberos, por ejemplo.

Y mientras el PP se dedica a "defender los intereses del privado", por lo que les ha augurado "un buen futuro". "A mí me irá peor por defender los intereses de los madrileños. Además con ustedes no era posible que hubiera circo en el consejo de administración porque expulsaron a la oposición mientras que nosotros vamos con luz y taquígrafos", ha argumentado contra la bancada del PP.