IU reclama modificar la calificación de la parcela del cuartel de la Cava para que deje de ser residencial

29/11/2017 - 19:59

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha participado este miércoles en la concentración convocada por la Asociación de Vecinos Triana Norte, a las puertas de la Delegación de Hacienda en Sevilla, coincidiendo con una nueva subasta del antiguo cuartel de la Guardia Civil situado en la calle Pagés del Corro y conocido popularmente como la "Cava de los Civiles".

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema "La memoria de Triana no se vende", esta movilización perseguía la paralización de una subasta que, según Rojas, lo único que busca es hacer negocio de un suelo que es público.

"Los intereses privados quieren hacerse con un espacio que puede suponer un gran pelotazo en pleno centro del Distrito Triana", ha denunciado Rojas, quien lamenta que el gobierno municipal del PSOE no haya tomado, hasta la fecha, "ninguna iniciativa para exigir al Estado que no vuelva a subastar el solar, más allá del envío de unas cuantas cartas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al ex alcalde, Juan Ignacio Zoido".

A este respecto, desde IU recuerdan que en la Junta Municipal del Distrito Triana se aprobó en este mandato la posible modificación del suelo para que pasara de residencial a equipamiento cultural, una cuestión que el gobierno de Espadas "ha metido en un cajón sin más".

"El desinterés del PSOE por recuperar este espacio para los vecinos pudo comprobarse además en el Pleno del Ayuntamiento del pasado lunes, en el que la delegada del Distrito Triana, Carmen Castreño, incluso puso en duda esta reivindicación ciudadana y los acuerdos adoptados en su propia Junta Municipal".

"La actuación de Castreño, deslegitimando a la asociación vecinal y obviando las mociones que sobre este tema se han venido aprobando durante años, tanto en el distrito como en el Ayuntamiento", constituye en opinión de Rojas "una auténtica falta de respeto y una muestra más del éxito que está teniendo Juan Espadas para no cumplir con los vecinos, marearlos y enfadarlos".

Desde IU se sigue apostando por la movilización para que ese solar no sea apetecible para ningún inversor y se insta al Ayuntamiento a iniciar, de una vez, el trámite de modificación urbanística correspondiente con el fin de "alejar a los buitres que lo único que buscan es hacer caja con la memoria de Triana".