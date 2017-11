Las NNGG del PP inician su tradicional campaña 'Ningún niño sin juguete' en favor de los niños desfavorecidos

29/11/2017 - 20:14

Las Nuevas Generaciones del PP de Sevilla han iniciado, un año más, su tradicional campaña 'Ningún niño sin juguete', destinada a recabar regalos entre la ciudadanía, al objeto de entregar los mismos a los niños de las familias desfavorecidas.

El secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, y el presidente de NNGG de Sevilla, Pedro González, han presentado este miércoles esta nueva edición de la campaña, recordando que el año pasado se saldó con la entrega de más de 1.200 juguetes al mismo número de niños de familias humildes. "Más de 1.200 juguetes que significaron 1.200 sonrisas, 1.200 ilusiones, 1.200 familias con un regalo, con un detalle gracias a la iniciativa de NNGG de Sevilla", ha enfatizado Juan de la Rosa.

Y es que según señala Beltrán Pérez, "cuando aún no se han encendido las luces de Navidad, Nuevas Generaciones del Partido Popular ya está trabajando para que a la que no le falte un juguete, no le falte una manta en la calle o la ayuda que necesita".

Por eso, ha reconocido a los jóvenes de NNGG que esta Navidad, "en vez de estar de viaje, divirtiéndose, van a dedicar parte de su tiempo libre y de su voluntariado social a sembrar la ciudad de sonrisas, ilusión y juguetes, porque este año se batirán los récord de recogida de juguetes en esta campaña, que ya viene siendo tradicional".

El presidente de NNGG de Sevilla, de su lado, ha defendido el "compromiso" de su organización con la sociedad sevillana y ha señalado el "reto superar los más de 1.200 juguetes que conseguimos sumar el año pasado y que entregaremos posteriormente en el comedor social del Pumajero", desde donde los obsequios serán distribuidos entre las familias desfavorecidas de la ciudad.