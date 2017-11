El Congreso aprueba la reapertura de la línea ferroviaria Monfragüe-Astorga

29/11/2017 - 20:20

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles la Proposición no de Ley presentada por el grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea para la reapertura del servicio de trenes en la línea Monfragüe-Astorga y la recuperación del servicio ferroviario desde Asturias hasta el sur de la Península Ibérica dando servicio a Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La proposición ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PNV y el Grupo Mixto --con 18 votos a favor, frente a 17 en contra-- en la Comisión de Fomento.

El diputado 'morado' Sergio Pascual ha defendido la Proposición no de Ley como una oportunidad de "devolver el sentido de pertenencia a muchos ciudadanos" y ha señalado que la red ferroviaria de ejes transversales "vertebra y da sentido" a un país que "es mucho más que su centro".

En este sentido, Pascual ha criticado el "hipercentralismo" del sistema ferroviario español que, ha indicado, "ha ido de la mano de una gran inversión" y ha dado como resultado un tren "a la medida de un 10% de la población olvidándose del 90% restante". "Han construido un sistema desvertebrador, un cáncer para el sistema ferroviario de nuestro territorio", ha añadido.

El grupo socialista ha apoyado la iniciativa, que ha calificado de "imprescindible" para la vertebración del territorio y que garantiza una "movilidad sostenible".

No obstante, el diputado socialista César Joaquín Ramos ha señalado que la Proposición no se puede llevar a cabo tal y como lo ha presentado el Grupo Unidos Podemos y ha invitado a la formación a que se "informe con anterioridad" ya que la iniciativa "no cumpliría con las leyes".

Así, el PSOE ha presentado una enmienda para que "a la mayor brevedad posible se realice un estudio sobre el trazado más adecuado a las necesidades ferroviarias actuales, las características, las actuaciones necesarias, el coste y una posible planificación por su puesta en servicio; además de analizar las conexiones con los distintos corredores actualmente planificados y que forman parte con la Red Transeuropea de Transporte".

VOTOS EN CONTRA DE PP Y CIUDADANOS

Por otro lado, el diputado del PP Miguel Barrachina ha calificado de "grosería intelectual" la propuesta de Unidos Podemos, haciendo referencia al punto de la Proposición en el que "se comprometen a que en 2018 se realicen las obras de adecuación de la plataforma y señalización de la vía". Una vía, ha criticado, que "no existe" porque está "levantada" y "descatalogada" y por la que "van senderistas y cicloturismos".

El Grupo Popular ha votado en contra, pero ha señalado que sí defiende que estos espacios, mediante un estudio previo, puedan reutilizarse para que sean de disfrute público "mediante alternativas privadas" o que se "compatibiliza con el actual proyecto pactada de vías verdes".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro ha compartido la preocupación por la cohesión y vertebración del territorio pero ha señalado que no cree en las "varitas mágicas". El Grupo Ciudadanos ha votado en contra y ha señalado que Unidos Podemos intenta "prometer grandes obras para que se traduzcan en votos para la región".

Así, también ha criticado que la propuesta del grupo 'morado' no cuenta con estudios de "viabilidad económica, de utilidad, o de ventajas" y ha explicado que la Ruta de la Plata tiene un trazado "muy complicado", que ya se cerro en 1985 "por falta de demanda" y que es complicado que resulte "idónea" para el tráfico regional por la "baja densidad de población".