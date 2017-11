Nadal dice que pretende evitar la tentación de que se cierren unas centrales para hacer más rentables

29/11/2017 - 20:24

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reiterado que el objetivo del real decreto en el que trabaja el Gobierno para endurecer los motivos para cerrar centrales eléctricas es evitar "la tentación" de algunas empresas de "cerrar una central que aunque es rentable hace más rentables las otras que tienen".

MADRID/OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

En comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal insistió en que la decisión de cerrar una central "no puede ser una mera decisión empresarial, tiene que tener controles en función de los que se toma la decisión final".

Por ello, consideró "muy importante" que el 'mix' energético se decida desde "la política pública", ya que "el 'mix' sí que marca la tendencia" y puede "afectar a los precios del mercado".

A este respecto, Nadal afirmó que el cierre de centrales es algo que "no está normativamente regulado", ya que no hacía falta debido a que no había peticiones de clausura o las que había eran de plantas obsoletas.

No obstante, reconoció que existe un exceso de capacidad de generación en España, por lo que habrá que ver "qué tipos de centrales se tienen que cerrar", pero siempre de manera "ordenada" y cumpliendo con los objetivos de seguridad de suministro, climáticos y "al mejor precio posible". "Dentro de cumplir con los objetivos medioambientales, nuestro objetivo es hacerlo al menor precio", añadió al respecto.

Así, en el caso de petición de cierre de una central, señaló que el objetivo es que se esté seguro de si esa planta es necesaria o no, ya sea por cuestiones seguridad de suministro, medioambientales o de precio, y, de ser así, se llevará a cabo una subasta si el operador no la quiere, "ya que si tiene comprador es rentable".

En el caso de no contar con un comprador interesado en la subasta, se procedería a su cierre o, si es necesaria, se acudiría a un sistema de pagos por capacidad, "que tiene que tener respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Europea para que no se considere ayuda de Estado", dijo Nadal.

SUBIDA POR CIERRE DE NUCLEARES, UN "CHANTAJE".

Por su parte, la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, acusó a Nadal de utilizar el argumento de la posible subida del precio de la luz si se cierran las nucleares "como un chantaje a la sociedad".

Así, subrayó que el precio al consumidor, lo marca el gas dentro del mercado marginal, "independientemente de que siga existiendo o no la energía nuclear", por lo que retó al ministro a decir "de dónde sale ese dato de incremento del precio" del 25% si se elimina la nuclear. "Diga también qué sobrecoste tendría para el sistema su pago por capacidad a las nucleares si saliera adelante", añadió.

A este respecto, Nadal respondió que no es consecuente pedir el cierre del carbón y las nucleares y luego decir que el Gobierno no defiende a la industria, ya que "la demagogia se paga muy cara y en precios".