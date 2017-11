Mesa redonda reflexiona sobre la figura de 'Colombine' dentro de las actividades de su 150 aniversario

29/11/2017 - 20:40

Una mesa redonda reflexiona sobre la figura de la periodista y escritora Carmen de Burgos, 'Colombine', como parte de las actividades programadas dentro de la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento y que están desarrollando el Instituto de Estudios Almerienses y el área de Igualdad de la Diputación de Almería.

ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)

En la mesa redonda 'Carmen de Burgos. La mujer silenciada', han participado los diputados de Cultura e Igualdad, Antonio Jesús Rodríguez y Dolores Martínez, junto a un elenco de expertos sobre la ensayista, como Antonio Sevillano, escritor y miembro del Departamento de Ciencias del Hombre y la Sociedad del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), quien ha actuado como moderador, según ha explicado, en un comunicado, la Diputación de Almería.

También han formado parte de este foro la presidenta de la Asociación de la Prensa de Almería, Covadonga Porrúa Rosa; la filóloga, escritora y presidenta de la Fundación 'Carmen de Burgos', Anyes Segura Fernández; y la escritora y miembro del IEA, Pilar Quirosa-Cheyrouze.

Antonio Jesús Rodríguez ha dado la bienvenida a los asistentes a una de las actividades "más interesantes" de la programación del 150 aniversario de Carmen de Burgos, porque ha profundizado "en el legado y las aportaciones que realizó a la sociedad y la literatura mundial".

"El IEA organiza esta actividad acompañado de muchas instituciones y con el apoyo de muchos de sus miembros. Era imperdonable no organizar una completa programación para recordar a Carmen de Burgos en una fecha tan especial", ha destacado.

El moderador, Antonio Sevillano, ha realizado una semblanza sobre "la mujer más importante nacida en nuestra provincia y la más importante de la literatura universal". Asimismo, ha agradecido "la iniciativa y apuesta decidida" de instituciones, asociaciones y colectivos privados para homenajear el 150 aniversario de Carmen de Burgos.

Tras un recorrido por la vida y la trayectoria en Almería de la autora, Sevillano ha pedido a los integrantes de la mesa redonda una valoración sobre "lo que supuso y supone su figura" tanto a nivel personal como social. La diputada de Igualdad, Dolores Martínez, ha declarado que Carmen de Burgos "fue una pionera del feminismo en España" y es una figura "necesaria", que "se ha de recordar".

Por su parte, Pilar Quirosa-Cheyrouze ha definido a Carmen de Burgos como "una adelantada a su tiempo" y una pionera en la lucha en favor de los derechos de las mujeres. "En la educación, el humanismo y el periodismo dejó una huella imprescindible. Su trayectoria supone un compromiso de identidad y reivindicación por los logros individuales y colectivos", ha afirmado.

Covadonga Porrúa ha revelado que "Carmen de Burgos fue la mujer silenciada y robada, porque nunca apareció en mis libros ni siquiera en la universidad. Nunca oí hablar de ella como literata ni como periodista. La sepultaron en el olvido. Alguien tan importante que el Senado de EEUU mandó una carta de pésame a España cuando murió. Ella logró en 1903 el primer contrato de una mujer periodista gracias a Augusto Figueroa. Dejó miles de artículos, ensayos, entrevistas y una biografía de Larra. Su objetivo era defender a la mujer y la educación".

Por último, Anyes Segura ha agradecido al IEA y a la Diputación de Almería por "volcarse" con esta figura y por ser la institución que más está revitalizando la historia de esta almeriense ilustre.

"Si cierro los ojos, me imagino a una mujer fuerte, que todo lo hacía con total determinación. Fue una mujer no adelantada, sino fuera de su tiempo. Reaccionó como se hubiera hecho hoy. Su gran legado, a mi juicio, no sólo fueron sus libros, sino sus artículos. Deja caer información poco a poco para que la gente conociera como actuaban colectivos en Europa. Su arma de destrucción masiva fueron sus columnas", ha explicado.