Los premiados con el Labordeta 2017 le recuerdan como un hombre "libre" que podría haber sido "rapero"

29/11/2017 - 20:46

Víctor Ullate, Ignacio Martínez de Pisón, Kase.O, Luisa Gavasa, Miguel Mena y la Coordinadora Feminista reciben los III Premios 'Labordeta'

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

Los galardonados por la Fundación José Antonio Labordeta en la tercera edición de los premios que llevan el nombre del cantautor han recordado esta tarde al polifacético artista y político aragonés como un hombre "libre, recto, bueno y generoso" que, de haber nacido en otra época, "habría sido rapero".

Así lo han afirmado los premiados con los III Premios José Antonio Labordeta: el bailarín Víctor Ullate, el escritor Ignacio Martínez de Pisón, la actriz Luisa Gavasa, el cantante Kase.O, el periodista Miguel Mena y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, que han recogido los reconocimientos esta tarde en una gala celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza y a la que ha asistido la presidenta de la Fundación, y viuda de Labordeta, Juana de Grandes, y las hijas del cantautor.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de recibir este premio, el músico y cantante Javier Ibarra, conocido como Kase.O (Zaragoza, 1980), ha asegurado que es "algo muy bonito" ser reconocido con un galardón que lleva el nombre de Aragón y de Labordeta, a quien ha asegurado que quería "mucho y lo sigo queriendo y admirando, escucho sus canciones, leo sus libros y se le echa mucho de menos".

Tras pronunciar el pregón de las Fiestas del Pilar y ser galardonado en los Premios de la Música Aragonesa, este nuevo reconocimiento "me hace sentirme muy orgulloso", ha dicho Kase.O, al estimar que con sus letras ha sobrepasado al público del rap y ha llegado a muchas otras personas de Aragón.

Ha detallado que coincidió con Labordeta en un par de ocasiones, una en las Cortes de Aragón y otra en el Ayuntamiento, cuando fue también pregonero en la capital aragonesa, y ha recordado que el cantautor le dijo que "le gustaban los Violadores del Verso y que él si hubiera nacido en nuestra época sería rapero más que cantautor", ha comentado, al recordar que Labordeta escribía poesía y "entendía nuestros versos y nuestra manera de expresarnos, pasó por lo mismo a la hora de crear".

Kase.O ha estimado que la Fundación le entrega este premio "por llevar Aragón por el mundo", con sus letras y en toda su carrera "Zaragoza está presente". También por su defensa de los valores humanos porque "si los perdemos lo perdemos todo en esta vida". En este punto, ha llamado a educar en igualdad a los más jóvenes para luchar contra una sociedad que aún es "machista".

PREMIO A TODA UNA CARRERA

El bailarín Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) ha sido reconocido con el premio 'A toda una carrera', un galardón "muy importante" para él. Ha recordado a Labordeta como una persona "admirable, valiente, artista, lo tenía todo y que en su Fundación hayan pensado en mí es un lujo y un elogio muy grande; me halaga muchísimo que en mi tierra me valoren".

Ha valorado que el premio se concede por "toda una vida de esfuerzo, de trabajo, de éxitos", por ser "pionero" en esta disciplina artística y ha asegurado que en Zaragoza hay "mucho talento".

La actriz Luisa Gavasa (Zaragoza, 1951), reciente premio Goya a la mejor actriz de reparto por 'La novia' y con una intensa carrera teatral, cinematográfica y televisiva, recoge el premio 'A las artes' y ha expresado su "honor", asegurando: "me siento tremendamente honrada por recibir este premio".

Ha rememorado la relación de la familia Labordeta con la suya, resaltando que "lo he visto luchar, pelear por sus ideas, lo he escuchado, he cantado sus canciones" y tiene "muchos recuerdos" del cantautor, por quien ha expresado una "admiración absoluta, de siempre y para siempre". "Siento una felicidad absoluta", ha manifestado.

UN HOMBRE RECTO Y BUENO

El premio de 'Literatura' ha sido para el escritor Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza, 1960), para quien es "algo muy especial" ser condecorado con este galardón, dado que era amigo de Labordeta desde los años 80.

Ha dicho que el cantautor era "una persona muy querida, una referencia cultura, humana y política", un hombre "libre, recto, bueno, curioso por lo que hacía la gente joven, generoso y, con su melancolía, alguien que valoraba mucho la amistad".

"Pensar que siete años después de su muerte su nombre se incorpora a mi vida de esta manera para mí es como ver refrendada una biografía común", ha asegurado, agradeciendo el premio a la Fundación, al tiempo que ha expresado el "mutuo cariño" que mantiene con Juana de Grandes y con las hijas del cantautor, de quien "aprendí mucho".

La portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Josefina Musulén, ha dicho que es "un honor impresionante" que se reconozca con el premio 'Valores Humanos' el trabajo de las mujeres que conforman estas organizaciones desde 1982.

"Nos une el feminismo y acabar con la sociedad patriarcal, con la justicia patriarcal, con la violencia machista, los techos de cristal, las brechas salariales, ese es nuestro campo de batalla cada día", ha aseverado, para apostar por alcanzar "una igualdad real".

Por último, el periodista Miguel Mena (Madrid, 1959), locutor de Cadena SER en Aragón desde 1983, ha sostenido que es "muy emotivo" recoger este premio de 'Comunicación'. Ha dicho que tuvo "la suerte de conocer a José Antonio", quien le pidió que presentara un acto solidario en el Principal en los años 90 y también lo ha contemplado en sus trabajos literarios.

Ha subrayado que "Labordeta ha sido la persona que a su fallecimiento ha desatado una ola de mayor cariño en España en los últimos 50 años, no ha habido un caso como el suyo en toda España, era una persona muy querida" y que aún está "muy presente en la vida de las personas", ha concluido.