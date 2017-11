El Congreso insta al Gobierno a colaborar con la Junta y el Ayuntamiento por el tren Santa Justa-aeropuerto

29/11/2017 - 21:38

El Congreso ha aprobado este miércoles en el marco de la Comisión de Fomento una enmienda transaccional, fruto del acuerdo entre Ciudadanos y PP, para solicitar al Gobierno que firme un convenio con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para "la financiación de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo". Dicha enmienda ha sido aprobada por 34 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El acuerdo al que han llegado los dos partidos también solicita al Gobierno que elabore los estudios previos necesarios para evaluar la viabilidad de la línea ferroviaria en cuestión, "dotando adecuadamente" una partida para ello en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio. También pide al Ejecutivo que desarrolle la Oficina Nacional de Evaluación para que este organismo se encargue de "evaluar" las actuaciones de desarrollo de dicha conexión.

Para la presentación de la proposición inicial, la diputada de Ciudadanos Virginia Millán ha argumentado que el aeropuerto sevillano "tiene un volumen anual de pasajeros de 4,6 millones" y "sirve a una población superior a los dos millones de habitantes que residen a sesenta minutos de su terminal". Además, ocupa "el segundo puesto en importancia dentro del conjunto de aeropuertos de Andalucía", por el número de pasajeros que transitan por él y el sexto de la Península.

La diputada de Ciudadanos ha criticado que el aeropuerto de Sevilla "solo cuenta con un servicio de transporte público consistente en una línea de autobús urbano", que es la línea de autobús (Línea EA) que une Plaza de Armas con el Aeropuerto, con paradas intermedias, siendo una de ellas la de la estación de Santa-Justa, un hecho que "es muy triste" porque "solo se puede llegar a Sevilla desde el aeropuerto en bus". "Esta infraestructura es tan, importante, tan urgente y tan necesaria para esta ciudad", ha dicho.

Según Millán, su propuesta incluye pedir al Gobierno que contemple esta conexión en el Pacto Nacional sobre las Infraestructuras y Transportes y que se evalúe la "rentabilidad socioeconómica y priorización de esta actuación" a través de la Oficina Nacional de Evaluacón y, se ha añadido instar al Ministerio a la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla par que se realice la segunda fase del estudio y se incluya en los presupuestos para el 2018.

EL GOBIERNO "DISPUESTO A ELABORAR EL ESTUDIO"

El diputado del PP Ricardo Tarno ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a elaborar un estudio para la viabilidad de la conexión entre Santa Justa y el Aeropuerto y "para ello se va a dotar una partida en los presupuestos del 2018 con las cantidades necesarias". Sobre esto, ha asegurado que todavía no hay ningún estudio de viabilidad al respecto y ha criticado que Ciudadanos "quiera prometer estaciones de un lado para otro antes de analizar si es viable". "A ver si van a ser como los viejos partidos, que es como decían que no iban a ser", ha enfatizado.

Por otro lado, ha asegurado que la línea no es una realidad "porque la Junta de Andalucía no hizo sus deberes" y ésta no puede decir que es solamente que las gestiones para esta conexión son competencia del Ministerio de Fomento porque "el Gobierno no puede financiar por portadas de periódicos y porque se diga que se va a construir algo". "Como no nos fiamos de la Junta, que no va a hacer el estudio, Fomento está dispuesto a asumir el coste de ese estudio y, a partir de ahí, ponernos entre todos construir la línea", ha concluido.

La enmienda que ha presentado el PP a la propuesta de Ciudadanos que ha sido aprobada pedía, literalmente, elaborar los estudios previos necesarios para evaluar la viabilidad de la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa mediante una nueva línea de cercanías, dotando adecuadamente los PGE en el próximo ejercicio.

El grupo Unidos Podemos ha presentado una enmienda a la proposición del partido naranja que ha sido rechazada pero en la que pedía que se tenga en cuenta la línea en cuestión, pero también otras necesarias en la provincia de Sevilla. A pesar de esto, el diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual se ha posicionado a favor de que sea una realidad la línea ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. "Estamos de acuerdo con la necesidad de estudiar la posibilidad de conectar Sevilla con su aeropuerto pero queremos hacer unas alertas y prevenciones al planteamiento de Ciudadanos", ha adelantado.

Con todo, Pascual ha asegurado que "hay una aparente contradicción" en la proposición respecto a la "lógica tecnocrática" de la Administración Pública y lo que propone Ciudadanos que es "nuevos poderes" para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según el diputado de Podemos la Oficina Nacional de Evaluación depende de Hacienda y la propuesta de Ciudadanos pretende "que tenga poderes extraordinarios para imponer decisiones con criterios económicos y dejando de lado los criterios sociales". Por último ha aclarado que esta petición debería hacerse a la Junta de Andalucía.

Por parte del PSOE, la diputada Amelia Rodriguez ha coincidido en que el aeropuerto de Sevilla "necesita estar mejor conectado" y la conexión con la estación de Santa Justa es "una reivindicación histórica". Así, ha dicho que si desde la Junta no se ha podido acometer esta infraestructura antes ha sido por "falta de interés del Gobierno central" y por "la crisis económica". Con todo, ha pedido al Gobierno que "cambie sus políticas de inversión en Sevilla" porque la provincia "lleva sufriendo años una discriminación" en este sentido.