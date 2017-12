Revilla pide que no haya "más excepciones" con Cataluña y si se crea una Hacienda propia que sea en todas las CCAA

30/11/2017 - 14:14

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha considerado que, si se crea una Hacienda propia en Cataluña tal y como propone el líder del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, debe hacerse lo mismo en todas las Comunidades Autónomas. "Aquí ya no se pueden hacer mas excepciones con nadie", ha dicho.

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado este jueves el presidente de Cantabria sobre la propuesta de Iceta de que se cree una Hacienda catalana, cuya cúpula sea dirigida de forma paritaria por el Gobierno central y la Generalitat y que gestione todos los impuestos.

Revilla, que apoyará la candidatura del líder del PSC en un acto el 19 de diciembre en Barcelona, ha insistido en que "todos somos iguales" y, por tanto, si Iceta "pide algún tipo de excepción para Cataluña, que sea para todos no para Cataluña", sin mas excepciones . "Tenemos una, que está en la Constitución, que yo he votado la Constitución y la acato pero ya más excepciones no", ha dicho Revilla.

Además, el jefe del Ejecutivo cántabro ha recordado la "obligación" prevista en la Ley de que aquellas comunidades que más tienen deben aportar recursos para aquellas regiones que tienen "peores condiciones" para que "puedan llegar un día a equipararse en el nivel de renta".

TECHO DE GASTO PARA AYUNTAMIENTOS CON SUPERÁVIT

Por otra parte, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la propuesta que el PSOE ha planteado en el Congreso de los Diputados para que se elimine el techo de gasto a aquellos ayuntamientos que tienen saneadas sus cuentas.

Y es que Revilla considera una "vergüenza" y una "tropelía, y que no tiene justificación" que haya 27.000 millones de euros en las cuentas bancarias de los ayuntamientos que tienen superávit y que no puedan invertirlo en obras de mejora y servicios para sus ciudadanos.

"Es como si le dijéramos a las familias oiga usted se limita a gastar X dinero y si gana más lo tiene que dejar en el banco", ha puesto como ejemplo Revilla, que considera que los bancos están "encantados" con que se haga a los ayuntamientos no gastar ese dinero y que permanezca en sus cuentas.

También ha opinado que esos 27.000 millones de euros "le sirven al señor Montoro para "tapar" ante Europa el "exceso de gasto" del Gobierno.

Revilla ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras inaugurar en Santander un congreso nacional de Bioeconomía Forestal.