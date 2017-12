Tolón pide al Gobierno de España "retroceder" en la regla de gasto que tiene "prácticamente machacados" a ayuntamientos

30/11/2017 - 14:20

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha reclamado al Gobierno de España "retroceder" en la regla de gasto impulsada con la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 que, a su parecer, tiene "prácticamente machacados a los ayuntamientos".

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

"Lo que no puede ser, y esto lo sufrimos todos los ayuntamientos de España, es que un Ayuntamiento como el de Toledo, que cumple con su regla de gasto, que paga a sus proveedores en menos de 30 días, que quita deuda --casi 12 millones de euros en estos dos años--, no pueda invertir en la ciudad con su superávit", ha señalado Tolón a preguntas de los medios durante la presentación de la nueva autobomba rural que han adquirido para el Parque de Bomberos de la capital regional.

En este sentido, y cuando este jueves se está debatiendo en el Congreso de los Diputados la ley de regla de gasto propuesta por Podemos, la primera edil toledana ha subrayado que le resultó "muy difícil" poder invertir en la ciudad los 6 millones de euros que el Consistorio tuvo de superávit en el ejercicio anterior.

"Cuando digo invertir hablo de inversiones sostenibles, no puede dedicarlo a bajar los impuestos porque no me deja el Gobierno de España, ojalá. Los ayuntamientos somos los que estamos sufriendo la mayor carga de todas las administraciones, porque esta deuda viene por el pago a proveedores que no era precisamente de los ayuntamientos", ha manifestado Tolón, que ha afirmado que se trata de "un sentir que tienen todos los alcaldes de cualquier signo político".

Asimismo, ha pedido al PP de Toledo, "que ya que exige tanto, lleve a Madrid lo que más preocupa a los ciudadanos, que es la defensa de la ciudad". "Espero que el Gobierno de España sea consciente de lo que está pasando", ha agregado sobre este asunto.

Por otra parte, la alcaldesa ha dicho que la parece "bien" que el Congreso de los Diputados aborde también el problema del amianto. "Hace diez años nadie estábamos concienciados de lo que suponía el amianto. Yo soy vecina del Polígono y no me preocupaba tanto como me preocupa ahora, no estábamos tan concienciados de lo que está ocurriendo desde el punto de vista medioambiental".