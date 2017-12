El Síndic de Greuges pide potenciar la primera acogida ante el aumento de menores no acompañados

30/11/2017 - 14:17

Ve "insuficientes" las plazas creadas ante el aumento del ritmo de llegada

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El Síndic de Greuges ha reclamado este jueves potenciar la primera acogida ante el agravamiento provocado por el notable incremento del ritmo de llegada de menores extranjeros no acompañados a Catalunya durante el último año, y ha alertado de la presión que supone para el sistema de protección.

En la rueda de prensa de presentación del 'Informe anual sobre els drets dels infants 2017', el síndic Rafael Ribó y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, Maria Jesús Larios, han aplaudido los avances de la Generalitat con una previsión de incremento de 242 nuevas plazas para migrantes no acompañados, pero que la llegada masiva las deja en "insuficientes".

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat ha registrado 1.230 nuevos casos de adolescentes hasta mediados de noviembre --1.116 hasta finales de octubre, y 114 en solo dos semanas este mes-- frente a los 684 que llegaron en total en 2016.

Ribó ha asegurado que el incremento de menores extranjeros no acompañados llegados a Europa es "espectacular", a lo que Larios ha añadido que Italia ha aprobado una ley específica sobre los menores no acompañados, pidiendo que no se repitan situaciones como la vivida en la Ciutat de la Justícia, donde menores esperaban hasta 60 horas a la espera de serles asignado un recurso.

Larios ha pedido que la administración vele para que los menores tengan una atención equivalente en todos los recursos asistenciales, ya que han observado que existen centros que cuentan con mayores problemáticas, lo que también deriva en una mayor presión hacia los educadores.

ACOGIDA FAMILIAR

La adjunta al Síndic ha alertado de la "infrarepresentación" de la acogida familiar --un 46,8% de los menores tutelados lo están-- en el sistema de protección, y ha abogado por desarrollar la acogida profesional.

El informe, que el Síndic ha entregada a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sostiene que el plan de promoción llevado a cabo por el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (Icaa) no ha permitido incrementar de forma significativa su número, manteniéndose en torno a las 600.

POBREZA INFANTIL

Larios ha alertado de que cerca de un 25% de los niños en Catalunya se encuentran en riesgo de pobreza y un 6% padece una situación de privación material severa, y ha pedido que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) haga una discriminación positiva suficiente de las familias con niños a cargo y otorgar el derecho subjetivo al menor.

En materia de educación, Ribó ha asegurado que es necesario "retomar" el pacto contra la segregación escolar en Catalunya, en el que se incluía a toda la comunidad educativa.

Ribó ha reiterado su reclamación de un nuevo decreto de admisión del alumnado que sustituya el de 2007 y amplíe los instrumentos para combatir la segregación, pese a que ha aplaudido medidas tomadas por la Generalitat en la programación de la oferta, y ha pedido recursos para atender al alumnado con necesidades especiales.

El Síndic de Greuges también ha reclamado que se promueva, junto a la Conselleria de Salud, una carta de servicios de atención sanitaria para niños y adolescentes, que tendría que cubrir la atención bucodental y oftalmológica integral.