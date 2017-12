Oltra pide al Valencia que siga "en la senda de equiparar" al equipo masculino y femenino a la hora de jugar en Mestalla

30/11/2017 - 14:21

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que le gustaría que el Valencia Club de Fútbol "siguiera en la senda de equiparar sus dos primeros equipos --masculino y femenino-- al jugar en Mestalla y en otro tipo de consideraciones".

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios al ser preguntada por las informaciones periodísticas que apuntan que el hecho de que el derbi entre los equipos femeninos del Valencia CF y el Levante UD del próximo 9 de diciembre no se vaya a jugar en el estadio de Mestalla porque el club reserva este campo solo para el combinado masculino.

Al respecto, la vicepresidenta ha hecho notar que el Valencia CF tiene "dos primeros equipos" --el femenino, el masculino-- y que si el Mestalla se reserva a "los primeros", entra "tanto el masculino como el femenino, a no ser que esté ligado al sexo y no a la división". "Lo que me preocupa es que se diga que Mestalla se reserva al primer equipo", ha manifestado.

Asimismo, Oltra ha señalado que el pasado año, con el derbi femenino en Mestalla, al que asistieron miles de espectadores, "se dio un paso muy importante" por lo que ha incidido en que "esa era la senda en la que había que caminar".