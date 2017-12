El PSOE dice que la enmienda a la totalidad del PP "obedece a un pataleo" por "quedarse fuera de la política"

30/11/2017 - 14:26

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha aseverado este jueves que la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura para 2018 "obedece a un pataleo por quedarse fuera de esta política", así como por "haber roto el consenso y el diálogo en esta Cámara".

MÉRIDA, 30 (EUROPA PRESS)

Jorge Amado se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación este jueves por parte del Grupo Parlamentario Popular de una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.

Una enmienda a la totalidad que "no pilla a nadie por sorpresa", ha señalado Amado, quien ha añadido que "lo que hace el PP con esta enmienda es salirse de la política".

Se trata, según ha dicho, de "una enmienda de juguete", ya que "además no aporta nada, es vacía, no dice nada, ni siquiera critica el presupuesto actual", sino que "hace referencia más al de 2017 que al de 2018", y "lo peor" es que "no hace ni una sola aportación".