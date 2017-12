Rajoy reconoce que no está en condiciones de decir si la constitución se reformará esta legislatura

30/11/2017 - 14:23

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoció este jueves que no está "en condiciones" de decir si se va a hacer o no una reforma de la Constitución durante la presente legislatura hasta que no sepa "exactamente qué hay que reformar".

En la rueda de prensa que ofreció tras participar en Abidjan (Costa de Marfil) en la Cumbre Unión Africana-Unión Europea, defendió que "lo importante es que se nos diga qué se quiere reformar de la Constitución".

Pese a señalar que en el caso de ser una "cosa lógica, sensata, todo el mundo la apoya y la ve bien, se puede reformar en cualquier momento", remarcó que antes es preciso evaluar el funcionamiento del Estado autonómico y ver las conclusiones a las que llega la comisión sobre el modelo territorial que ha impulsado el PSOE en el Congreso.

Según lo que se concluya en esta comisión, dijo, "podemos llegar a que es necesario o no" iniciar una reforma de la Carta Magna, aunque precisó: "No estoy en condiciones de decir, mientras no sepa exactamente qué hay que reformar, si se va a hacer o no en esta legislatura".

