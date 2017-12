PP pide a Cs que se disculpe con el ujier y con la Asamblea por "echarles la culpa" de no entregar las enmiendas

30/11/2017 - 14:44

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido este jueves a Ciudadanos que no sea "soberbio" y que se disculpe con el ujier, con la Cámara y con el PP" por "echarles la culpa" de no registrar a tiempo sus enmiendas a los presupuestos.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha declarado Ossorio en los pasillos de la Cámara, después de que este miércoles el plazo para entregar las enmiendas se cerrara a las 12 horas y la formación naranja registrara las enmiendas a las 12.23, a pesar de que Ciudadanos asegura haber entregado las mismas a un ujier a las 11.31 horas.

"Creo que lo primero que tendría que pasar es que Ciudadanos acepte que cometió un error. No ha reconocido que se haya equivocado. Me parece de una soberbia realmente mayúscula. Me parece que tiene que pedir disculpas al ujier, a los servicios de la Cámara y al Partido Popular", ha exigido el popular.

En esta línea, Ossorio ha indicado que "se han equivocado " y que le "puede pasar a cualquiera", pero que tienen que "reconocerlo" y no "actuar con soberbia".

"Tiene que ser humilde. Si hubieran estado aquí el portavoz y los diputados que estaban presentando una enmienda totalmente populista en La Garena no hubiese pasado esto", ha señalando, recriminando a la formación naranja que ayer anunciara una enmienda de la aportación de 1,5 millones de euros para garantizar la construcción del IES de La Garena en Alcalá de Henares.

Además, Ossorio ha insistido en que los ujieres "funcionan fenomenal" y que "nunca se ha tenido ningún problema" , ya que "funcionan como un reloj".

Esta tarde la Mesa de la Asamblea se reunirá a las 17 horas para tomar la decisión de si admitirán o no las enmiendas de Ciudadanos. "El PP no tiene nada que hacer como grupo, es una decisión de la Mesa de la Asamblea y es una decisión que se tiene que basar en la aplicación del reglamento de la Asamblea", ha sostenido.

25 MILLONES CARRERA PROFESIONAL

Los populares presentaron ayer 21 enmiendas parciales, al proyecto de presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2018, que supondrían un movimiento de créditos en torno a los 49 millones de euros y que irán enfocadas a ayudas a nuevos autónomos, sobrepeso infantil o cultura.

Para Ossorio, una de las enmiendas que más destacan y de la que se siente "muy satisfecho" es la aportación de 25 millones al reconocimiento de la carrera profesional sanitaria.

En empleo, el PP ha sugerido 1.250.000 euros más para ayudas para la constitución o establecimiento de nuevos autónomos; mientras que en Políticas Sociales solicitan 400.000 euros para subvenciones para fomentar la autonomía personal y la vida independiente. Estas ayudas serán gestionadas por entidades sin ánimo de lucro.

El parlamentario popular ha destacado que en materia de de cultura, han pedido la aportación de 560.000 euros más, así como una partida de 550.000 en materia de deporte.

"Estamos satisfechos de estas enmiendas y llegaremos a acuerdos para mejorar el presupuesto y si los demás grupos presentan cosas razonables las vamos a apoyar", ha concluido.