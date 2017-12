El alcalde de Sant Climent (Barcelona) propone un reconocimiento universitario a primeros ediles

30/11/2017 - 14:43

El alcalde de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Isidre Sierra, ha propuesto este jueves que se haga un reconocimiento universitario a los primeros ediles cuando dejan el cargo para que tengan más oportunidades laborales.

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en el Ciclo de Diálogos de Alcaldes en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en el que Sierra ha sustituido al presidente de la ACM, Miquel Buch, que no ha asistido por temas personales, y en el que ha reivindicado más relación entre los politólogos y los cargos electos: "Uno no nace padre, pero os aseguro que tampoco no nace alcalde".

El alcalde ha recordado que un primer edil "toca muchos temas durante ocho años" como ordenanzas fiscales o asuntos de urbanismo, por lo que ha propuesto que la universidad acredite al alcalde que termina sin una titulación su mandato.

Sierra también ha criticado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (Lrsal) que "es una falsedad y un claro ataque político al mundo local, porque no aspira a mejorar la gestión de los ayuntamientos, sino a reducir los servicios" de los consistorios.

Ha recordado que su municipio tiene cerca de 4.000 habitantes, una renta per cápita superior a la media de Catalunya y una tasa de paro inferior, pero al no superar los 5.000 habitantes no se les permite dar servicios --por ejemplo de guardería-- por un criterio económico "y no de eficiencia".