El SPPLB ve "desafortunados" los carteles para una de sus cenas en València y pide "perdón" a las mujeres

30/11/2017 - 14:46

El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ve "desafortunados" los carteles que anuncian una cena para este viernes a la que se apuntaron "algunos miembros" de su organización y ha pedido "perdón" a las mujeres aunque también se considera "víctima" de la situación porque la publicidad provenía del propio local.

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

En los carteles se puede observar a profesionales del mundo del espectáculo en actitud sensual simulando un bombero rodeado de dos jóvenes y un halo de fuego, y otro de una actriz simulando una policía con actitud provocativa y frases como "Esta vez te cachearán a ti".

"Nuestras más sinceras disculpas", han trasladado, según han señalado en declaraciones a Europa Press, y después de que la concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, haya pedido su retirada por considerar que son "machistas".

Ante esta polémica, el secretario del sindicato, Jesús Santos, ha manifestado que estos carteles "se han sacado de contexto" aunque los ha calificado de "desafortunados" y ha asegurado que muestran una imagen "degradante" de la Policía.

Respecto a que están sacados de contexto, Santos ha explicado en primer lugar que se trata de una cena que organiza un establecimiento con un espectáculo abierto a todo el mundo y que se ofrece también a miembros del sindicato con descuentos tras un acuerdo mutuo con el local para su programación comercial y de ocio. "No la organiza el sindicato ni es exclusiva para el sindicato. Es una actividad lúdica con carácter general donde se apunta el que quiere", ha insistido.

La empresa, ha agregado, cogió las siglas del sindicato y las puso junto a las imágenes del cartel. "Aquí somos víctimas también de la situación", ha manifestado. De hecho, ha aseverado que el cartel que ellos colgaron en la página web del sindicato no tiene nada que ver con el que se ha publicitado --es un cartel en el que se observa, junto al logo del SPPLB, a una cantante del espectáculo junto un micrófono de época al lado de una presentación de un plato gastronómico--.

Sin embargo, la entidad cometió un "fallo", ha reconocido Santos, y es que cuando la empresa les remitió el cartel con estas mujeres, desde el sindicato se metió en una lista de correos electrónicos personales y privados y "a partir de ahí se lió", porque no se filtró por quien normalmente lo hace. Santos ha explicado que a la mercantil no le dieron el consentimiento "expreso" de que utilizaran sus siglas para promocionar el espectáculo, pero "se comete el error de mandarlo a la relación de correos", ha lamentado.

Así, respecto a la petición de la edil de que retiren los carteles, ha manifestado que ellos no pueden hacerlo porque no los han puesto y, además, porque ya no están. "No están colgados en la web ni nada de eso", ha insistido.

También ha puntualizado que este cartel, con las mismas imágenes pero sin las siglas del sindicato, ya se estaba difundiendo desde hace más de un mes en marquesinas de la EMT y en anuncios de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y "nadie dijo nada". "Ya era una imagen degradante de la policía hace meses, es la misma fotografía", ha advertido.

El sindicato también ha remitido un comunicado interno entre sus afiliados en el que explica los hechos. En él, ha afirmado que cuando tuvo conocimiento de la difusión de estos carteles, ordenó la paralización por considerarlos "inapropiados" a la imagen del sindicato como organización y del colectivo al que de forma mayoritaria representa y con especial énfasis hacia sus compañeras.

"INACEPTABLE" Y "TUFO"

Los sindicatos CCOO, UGT, STAS-IV y CSIF ha lamentado en un comunicado conjunto que la "cosificación" de la mujer como "reclamo" de una cena sindical de Policías Locales y Bomberos es "inaceptable" y destila un "tufo asqueroso".

Han indicado que dada la "indignación" por parte de todo aquél que ha visto los carteles y ante la reclamación de Menguzzato, SPPLB "se ha asustado y reculado". "Ahora --han agregado-- todo son explicaciones y justificar lo que no tiene justificación. Además, intentan de forma torpe darle la vuelta a esta actitud machista, acusándonos a los que hemos denunciado estos carteles de hipócritas".

"No son nuestros sindicatos los que las hemos humillado, ni vejado, ni cosificado. Está clara la concepción que tienen de la mujer aquéllos que manejan los hilos de esta organización", han subrayado.