Oltra ve "venganza" del PP contra patronales y sindicatos su propuesta de revisar financiación de estas organizaciones

30/11/2017 - 14:58

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha acusado al PP de "aplicar una venganza" contra sindicatos y patronales al querer cambiar la ley de participación institucional, que regula su financiación pública, por haber convocado la manifestación del pasado 18 de noviembre en favor de un financiación justa para la Comunitat.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

"Las leyes no son un lugar para que el PP aplique su venganza, sino están para mejorar la vida de la gente y no para partidismo o aplicar una venganza a aquellos que no piensan como el PP", ha subrayado Oltra en atención a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, al ser preguntada por la iniciativa del PP de cambiar la norma con el objetivo de que no quede limitada a las organizaciones más representativas, sino que se abra el abanico de beneficiarios de las ayudas.

Al respecto, Oltra ha recordado que la ley fue impulsada por el propio PP al final de la legislatura pasada y no cree que haya "motivos para ningún cambio". "Hay cosas más urgentes en la Comunitat, como la Renta Valenciana de Inclusión que sí que tenía que sustituir la anterior que se había quedado completamente obsoleta", ha puntualizado.

A su juicio, el PP debería "revisar sus ansias de venganza" y ha destacado que la manifestación que convocaron los agentes económicos y sociales fue reconocida como "un éxito" y consiguió "visibilizar la movilización de los valencianos por una financiación justa".

