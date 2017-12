'Jaén Merece Más' volverá a manifestarse el 17 de diciembre por "la gran traición" con la ITI

30/11/2017 - 15:05

La plataforma ciudadana 'Jaén Merece más' volverá a manifestarse el 17 de diciembre para denunciar "la gran traición política de Jaén en los ITI" y por "el ninguneo a los jiennenses". La manifestación, que se llevará a cabo a las 12,00 horas, se ha convocado después de que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, dijera que Junta y Gobierno central habían acordado que la ITI fuera sólo para Linares y su comarca, y no para el conjunto de la provincia.

JAÉN, 30 (EUROPA PRESS)

"Están traicionando a los jiennenses y no lo vamos a consentir. El pueblo está harto y la gota que ha colmado el vaso es la exclusión de esta capital, y prácticamente toda la provincia, de los fondos europeos ITI pese a los dramáticos datos de paro, envejecimiento, despoblación, carencia de infraestructuras y escasa implantación de empresas", se señala desde la plataforma en un comunicado.

Por eso se ha hecho un llamamiento a los jiennenses a que "salgan otra vez pacíficamente a la calle para reclamar a todas las administraciones, sin siglas políticas, sólo en calidad de ciudadanos de Jaén y en defensa de nuestra tierra".

Recuerdan que tras la manifestación de junio, los políticos dijeron que iban a atender las demandas de inversiones y futuro para Jaén y "no cumplen su palabra" por lo que "no podemos consentir el ninguneo sistemático a Jaén, no podemos tolerar que nuestros hijos y nuestros amigos se tengan que ir forzosamente de su tierra porque no nos brindan oportunidades y nos relegan a los últimos lugares de todos los rankings socioeconómicos".

La convocatoria de una nueva manifestación se ha llevado a cabo en una reunión de urgencia de la coordinadora de esta macroplataforma que aglutina a 150 colectivos (vecinales, empresariales, turísticos, culturales, ecologistas, de defensa del patrimonio, colegios profesionales, etc).

Para la plataforma la exclusión de la capital y del conjunto de la provincia en la ITI es "una enorme traición. Apuntan que es "intolerable" que la capital jiennense ocupe el noveno puesto en España del ranking del paro, así como que sea la segunda capital liderando dicho parámetro.

"Queremos hechos y no promesas", señalan y añaden que "no podemos seguir consintiendo estos engaños a Jaén", de ahí que haya que decir "basta ya del olvido histórico por parte de todas las administraciones".