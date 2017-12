Pleno rechaza tomar el control accionarial de Limasa y vuelve a aprobar decidir "a la mayor brevedad" el modelo

30/11/2017 - 15:16

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado con 16 votos en contra, los de PP y Ciudadanos, instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites para tomar el control de Limasa III, haciéndose con el 100 por ciento del accionariado el Consistorio "para que en el periodo de prórroga se puedan llevar a cabo las inversiones necesarias".

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

Por contra, de la moción urgente del PSOE sí ha salido adelante, como en anteriores plenos y por unanimidad instar al equipo de gobierno para que a "la mayor brevedad posible" decida el modelo de gestión del servicio de limpieza de la ciudad de Málaga.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha incidido en que "Málaga está sucia", responsabilizando de ello al alcalde, Francisco de la Torre. Por ello, ha propuesto hacerse con el control de Limasa, cuyo valor de las acciones son unos tres millones de euros, para "llevar a cabo inversiones", algo que, ha afirmado, "no es viable mientras exista la prórroga de estos momentos".

Pérez ha defendido que tener el cien por cien del accionariado permitiría un ahorro, ya que "se está pagando a los privados" y "se podría mejorar la flota y los medios humanos". Ha recordado, además, que ya se llevó a cabo con Parcemasa, insistiendo, de igual modo, que "no debatimos el modelo del futuro de la empresa".

Tras recordar la apuesta del PSOE por la municipalización, ha pedido a De la Torre y al equipo de gobierno, que "tan peleado está en este tema", que "tome una decisión sobre el futuro lo antes posible".

Ha dicho, además, que esta acción no supone un costo para el Consistorio porque el dinero, unos tres millones, "se estipula en el contrato que se tendría que pagar cuando se finalizara", pero sí revierte en "un ahorro considerable".

Por otro lado, ha incidido en que se busca mejorar la limpieza a través de una mejora de la flota, para lo que "hace falta un mínimo de unos 14 millones de euros", ya que "la gran mayoría ha cumplido la vida útil". "Es el momento de tomar una decisión, pero mientras la toma le invitamos a que tome en consideración; no es una solución final es transitoria y entendemos que la más óptima", ha sostenido.

"CON PRÓRROGA NO SE PUEDE HACER INVERSIONES"

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha cuestionado al PSOE sobre "a quién se le ha ocurrido esto", añadiendo que "hasta ahora la izquierda pedía la municipalización, y lo respeto, pero esta idea nueva, innovadora, de que compremos el accionariado es tan chorra como presentarse a la capitalidad europea de 2024", aludiendo a una antigua moción que iban a presentar los socialistas, que, finalmente fue retirada, ya que a España no le corresponde hasta 2031.

En este punto, ha dejado claro que con "la prórroga no se puede hacer inversiones", por lo que "esto es una chorrada", asegurando que "si lo compramos ahora la empresa seguirá en prórroga, por tanto, esto hay que repensarlo". "Es ridículo decir que comprando acciones se puedan hacer inversiones", ha sostenido.

Jiménez, ha afeado, además, a Pérez que diga, en relación con la asistencia técnica, que "los privados se llevan cinco millones" negando que sea esa cantidad. "Si ahora es criticable la asistencia técnica también lo era cuando gobernaba el PSOE", ha señalado. Por otro lado, ha afirmado que los camiones se pueden arreglar "y es lo que se hace", precisando que "lo que no se puede es nuevos vehículos".

Daniel Pérez, en una nueva intervención, se ha mostrado especialmente crítico con las palabras de Jiménez al que le ha dicho que "lo primero que tiene que hacer es no decir más tonterías", asegurando que "mientras está la prórroga ustedes están entregando el dinero a los privados y la ciudad está siempre sucia". "Vamos a dejar de tirar el dinero público por la parte privada y vamos a invertir en la ciudad, que está sucia", ha defendido.

Por su parte, Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha criticado, asimismo, que el consejo esté sin reunirse desde mayo y "acabará el año y no tendremos el consejo de administración".

Para Torralbo, "la realidad es que tenemos que comprar las acciones y que pase a ser pública y luego se disuelva", ha comentado, al tiempo que ha valorado la propuesta del PSOE para que pueda ser del Ayuntamiento y "para que los privados no puedan seguir chupando del bote".

De igual modo, ha advertido de que "esta situación actual no tiene sentido", lamentando "el inmovilismo; es estar a ver si pasa el tiempo y el problema se olvida". "Lo que hay ahora es un pastiche que no se mantiene ni se entiende", ha sostenido, instando a "ser responsables, actuar, porque lo que hay ahora mismo en Limasa es una gran irresponsabilidad".

LIMASA, "UN FRACASO"

El portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, también se ha mostrado de acuerdo en que se tiene que tomar una decisión sobre el modelo, recordando que, precisamente, es una "de las líneas naranjas" para sentarse a negociar los presupuestos municipales para el próximo año.

No obstante, sobre tomar el control, Cassá ha incidido en que "tenemos una empresa que es un fracaso y se quieren comprar las acciones heredando lo que viene aparejado con la gestión económica de la empresa y que el Ayuntamiento lo asuma". "La empresa actual es mixta, de facto municipal, y si municipalizas se sigue el descontrol absoluto que tenemos, que cada día cuesta más dinero". "En creatividad, --le ha dicho a Pérez-- no le gana a usted nadie, porque esta propuesta es un cuento, pero que no cuela", ha advertido.

"No me parece ninguna buena idea, ni un buen plan el heredar la desastrosa gestión económica que se ha hecho de Limasa", ha lamentado Cassá. El portavoz municipal del PSOE ha criticado "la actitud" de su homólogo de Ciudadanos, advirtiéndole de que "está impidiendo que la ciudad mejore. La responsabilidad es de De la Torre y de Cassá", ha dicho.

Remedios Ramos, viceportavoz de Málaga para la Gente, ha mostrado el apoyo a la moción y ha recordado que "se sabe que la asistencia es un saco roto donde va el dinero del Ayuntamiento y de todos los malagueños hacia las manos privadas". "Mientras más prórroga --que comenzó en abril-- más dinero nos está costando", ha lamentado, ya que "estamos atados de pies y manos. No se pude arreglar camiones, renovar contenedores... Lo único que puede hacer Limasa es seguir abonando dinero a la parte privada".

Por ello, ha considerado "oportuna" la iniciativa socialista y ha añadido que "hoy es el momento, de una vez por todas, de empezar a ver luz en el túnel en el que estamos", ya que, "la prórroga es nefasta para el futuro de Málaga y no sabemos dónde va a llegar". Por último, ha emplazado al alcalde a "convencer a los concejales" sobre el hecho "de lo que piensa, que la municipalización es la mejor vía".

"Aquí toca no tirarnos los trastos a la cabeza ni decir que decimos tonterías, porque hablamos de algo serio, como es una empresa que le cuesta dinero al Ayuntamiento y a los ciudadanos y que se debe velar por la limpieza de Málaga", ha concluido.

Por último, el edil no adscrito Juan José Espinosa ha pedido también que se tome una decisión, instando, por tanto a "no demorar más la agonía de esta fracasada empresa", ha concluido.