Javier Solana desea un Parlamento catalán "mucho más equilibrado" y con una "vida colectiva más constructiva"

30/11/2017 - 15:20

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha expresado este jueves su deseo de que el Parlamento catalán que salga de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre sea "un parlamento mucho más equilibrado, donde se pudiera volver a tener una vida colectiva más constructiva de lo que lo ha sido en los últimos años".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Solana a preguntas de los periodistas antes de participar en Sevilla en un almuerzo-coloquio organizado por el Grupo Joly, donde se ha mostrado convencido de que, tras las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre, la situación allí "tiene que mejorar".

"No me atrevo a decir qué espero de los resultados electorales porque no lo sé, pero me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado, donde se pudiera volver a tener una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años", ha manifestado Solana.

De igual modo, y al ser preguntado por los posicionamientos nacionalistas y populistas, el que fuera máximo responsable de la OTAN y Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea ha apuntado que, "en el mundo en que vivimos, cada uno por su lado no puede hacer nada".

"La división es lo que menos desea el mundo en estos momentos, y lo importante es el hacer las cosas coordinadamente, en estructuras mundiales o globales mayores, como por ejemplo la Unión Europea", ha razonado Javier Solana.