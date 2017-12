Gabilondo asegura que PSOE no "obstaculizará" las enmiendas de Cs y pide 75 millones para Educación

30/11/2017 - 15:16

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este jueves que su Grupo "no obstaculizará" que se acepten las enmiendas de Ciudadanos a los presupuestos de la Comunidad para 2018, después de que las presentaran 23 minutos tarde en registro y no entraran, y ha pedido que se destinen 75 millones en materia de educación.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado Gabilondo en rueda de prensa en el despacho de su grupo tras la polémica por el retraso de las enmiendas y que Ciudadanos achaca a un "error administrativo". Esta tarde a las 17 horas la Mesa de la Asamblea decidirá si las acepta o no.

Para Gabilondo, el reglamento "tiene rango de ley" y, por tanto, "no puede haber debate sobre si se cumple o no el reglamento". "Hay que ver si con el consenso de todos podría interpretarse una lectura que permitiera una cortesía parlamentaria. Si se entiende que legalmente es una cosa viable, no vamos a obstaculizar que puedan presentarse esas enmiendas", ha remarcado el socialista.

El Grupo Parlamentario Socialista registró 749 enmiendas por valor de 504 millones a los presupuestos de 2018 de la Comunidad. A juicio de Gabilondo, han presentado "alternativas" que "preocupan directamente a los ciudadanos de Madrid".

"Vamos a buscar los máximos acuerdos pensando siempre en el bienestar de los madrileños", ha incidido.

Por su parte, la portavoz socialista de Presupuestos, Reyes Maroto, ha destacado que las enmiendas apuntan como "prioridad" los servicios públicos y el fomento de un empleo "de calidad" y "no precario".

La enmienda que mayor partida presupuestaria presentan es la construcción, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras educativas con la aportación de 75,5 millones de euros y la de 35 millones de euros al reconocimiento de la carrera profesional en sanidad.

En materia de vivienda propone un Plan de Recuperación de Viviendas de la Agencia de la Vivienda Social, con dos millones y el plan de fomento de alquiler para jóvenes con siete millones de euros. También se recogen enmiendas sobre la lucha contra el cambio climático con un presupuesto de cuatro millones y medio.

Asimismo, en la rueda de prensa han incidido en las enmiendas para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres con el Plan Emplea Mujer Horizonte 2020, con tres millones, el programa Mujeres creadoras, con 200.000 euros; y la creación de unidades de Género en todas las consejerías, con 80.000 euros.

Para la violencia de género se ha propuesto el Plan de Inserción Sociolaboral para Mujeres Víctimas de la Violencia de género con un millón de euros, la creación de oficinas de asistencia a las víctimas, con 700.000 euros y el refuerzo de la red de puntos de encuentro familiar con 416.630 euros.

En materia de discapacidad ha destacado el programa de Accesibilidad a Sedes Judiciales para personas con discapacidad, con dos millones y el programa para el deporte inclusivo para personas con discapacidad con 300.000 euros.