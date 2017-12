'Oleanna', de David Mamet y protagonizada por Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez, llega al Lope de Vega

30/11/2017 - 15:27

Pentación Espectáculos produce la obra del autor estadounidense que podrá verse en este espacio escénico hasta el próximo domingo

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge desde este jueves 30 de noviembre al día 3 de diciembre la representación de la obra 'Oleanna', de David Mamet, bajo la producción de Pentación Espectáculos. La representación tendrá lugar jueves, viernes y sábado a las 20,30 horas, y a las 19,30 horas el domingo.

'Oleanna', obra del año 1992 del dramaturgo estadounidense David Allan Mamet (Chicago, 1947), cuenta la vida de Carol, una estudiante universitaria que llega al despacho de su profesor a pedir que le suban la nota de una asignatura. A partir de esta sencilla premisa arranca una de las obras más turbadoras de Mamet.

La obra se estrenó con gran polémica, se vivieron episodios vehementes llegando a ver espectadores enfrentados a puñetazos en el vestíbulo del teatro después de la representación. Algunos sectores de la sociedad estadounidense acusaron al autor de oportunista, misógino y machista, por un caso real que se estaba viviendo en el momento en Estados Unidos. Mamet se defendió alegando que él había comenzado a escribir 'Oleanna' mucho tiempo antes del caso y que como autor dramático no tenía ninguna responsabilidad política.

'Oleanna' es una historia sobre la lucha de poder entre dos personas. Eso sí, una encarnizada lucha donde se mezcla el acoso sexual además de cuestionar el sistema académico vigente, para sugerirnos que hay algo más de lo que parece a primera vista, queriendo revelar una verdad oculta. Mamet cuenta que estos dos personajes están equivocados y que al mismo tiempo llevan razón.

La lectura de esta obra provoca desasosiego e incertidumbre en este mundo donde necesitamos identificar claramente quien es el malo y quien es el bueno y si no llegamos a descubrirlo realmente es porque todos somos esa estudiante y todos somos ese profesor. Todos hemos luchado alguna vez para que nuestra razón impere sobre la razón del otro y todo por no querer asumir sencillamente que lo que no se entiende nos asusta.

La obra ha sido producida por Pentación Espectáculos, de la cual está Jesús Cimarro al frente, y que cuenta con los actores Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez. Pentación Espectáculos ha conseguido por sus distintos montajes más de 90 premios, estando entre ellos el Premio MAX 2005 al mejor productor privado.

Fernando Guillén Cuervo, actor y director español, cuenta con una amplia trayectoria y presencia en obras de teatro a lo largo de su carrera, que comenzó en Madrid, en el Teatro Bellas Artes. Ha participado en multitud de obras y películas, y ha dirigido como autor otras, como 'Año marinao', una de las más conocidas. Además, ha aparecido en televisión, en importantes series españolas.

Sobre el escenario del teatro Lope de Vega, Guillén Cuervo estará acompañado por la joven actriz Natalia Sánchez, ampliamente reconocida por su participación en la televisiva serie de 'Los Serrano', habiendo aparecido tras ello en otras series de la misma cadena, y en otras como en 'Amar en tiempos revueltos'. También ha participado en cine y en distintas obras de teatro, habiendo incluso participado en grupos musicales, lo que le da una dilatada trayectoria pese a su juventud.