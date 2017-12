Cifuentes tilda de "intolerable e inaceptable" la propuesta de Iceta de condonar la deuda de Cataluña

30/11/2017 - 15:39

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tachado este jueves de propuesta electoralista "intolerable e inaceptable" la lanzada por el candidato socialista a las elecciones catalanas, Miquel Iceta, de condonar la deuda de Cataluña y otras comunidades autónomas que hayan realizado "un esfuerzo excesivo" para intentar reducir su déficit.

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)

"Me parece que es una propuesta completamente intolerable, inaceptable, además de muy injusta", ha respondido contundente Cifuentes en una rueda de prensa en Bruselas, ciudad en la que se encuentra en una visita de trabajo de dos días.

Cifuentes ha avisado de que es "inaceptable" que como consecuencia de la convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre "se empiecen a hacer propuestas electoralistas", con las que "premiar" a quienes han gestionado "mal" sus recursos y "castigar" a las comunidades autónomas que se han esforzado y sacrificado.

"Lo que no se puede plantear es que con el dinero de todos los españoles tengamos que sufragar a quienes han gestionado peor y, lo que es peor, usando recursos públicos para proyectos políticos que lo único que buscaban es romper España", ha remachado.

"No me parecería razonable que todos los españoles tengan que pagar esas aventuras independentistas y o, no es incompatible, que esa mala gestión de algunos gobernantes lleve a estar continuamente pidiendo dinero al Estado", ha insistido.

La presidenta regional, además, ha destacado la gestión económica de la Comunidad de Madrid, que "no depende de los fondos del Estado" y es capaz de financiarse acudiendo a los mercados.

Cifuentes ha insistido en que está "radicalmente en contra" de la propuesta de Iceta, que considera una cuestión de "absoluta irresponsabilidad" y que sentaría un "precedente gravísimo"

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En cuanto al modelo de financiación autonómica, la presidenta madrileña ha admitido la necesidad de contar con un nuevo sistema porque el actual, ha dicho, está "obsoleto" y es necesario "cambiarlo".

"El sistema se tiene que cambiar, pero a la mayor brevedad posible", ha expresado al respecto, para después subrayar que el modelo actual "complica de manera notable" la situación de los madrileños, cuya comunidad es una de las principales contribuyentes a la caja común.

Por ello ha considerado prioritario que las Comunidades Autónomas lleguen a un acuerdo, si bien ha dejado claro que el acuerdo debe pasar también por el apoyo del PSOE, porque sin el apoyo de los socialistas sería "muy difícil" que la reforma saliera adelante.

Además, Cifuentes ha apostado por aprovechar en el futuro, si se abre el debate de la reforma constitucional, por contemplar un cambio para que "todas" las Comunidades Autónomas contribuyan solidariamente, incluidas las que tienen un concierto económico aparte.

La presidenta de la Comunidad estará en Bruselas hasta el viernes para, entre otras actividades, participar como ponente en el Comité Europeo de las Regiones y firmar un convenio para trasladar la Oficina de la Comunidad en Bruselas.