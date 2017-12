Solana cree que el "problema" de los refugiados es "más dramático" que la emigración económica y "no se puede prever"

30/11/2017 - 15:47

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha distinguido este jueves entre el "problema" de los refugiados, "relacionado con las guerras, sobre todo la de Siria", y el de la "emigración económica" con destino a Europa, y ha opinado que el de los refugiados es un problema "mucho más dramático" que el otro y "no se puede prever".

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el que fuera también Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea a preguntas de los periodistas antes de participar en Sevilla en un almuerzo-coloquio organizado por el Grupo Joly.

Solana ha llamado a distinguir entre ambos problemas, señalando que el de la emigración económica es "de más largo alcance", pero "es algo que se puede prever", a diferencia de lo que ocurre, en su opinión, con el de los refugiados.

Cuestionado acerca de qué opina sobre la respuesta europea al respecto, ha respondido que le parece "bien, pero insuficiente". "Creo que hay que ir más lejos en esa dirección", porque "no me parece que estemos haciendo todavía las cosas al nivel que se deberían hacer, pero la línea por la cual se está avanzando me parece que es la correcta", ha manifestado.

Solana ha admitido que se está produciendo "una vuelta" hacia una emigración "más numerosa hacia España, hacia el sur" de Europa, y al respecto ha apuntado que "hace años, cuando tuvimos las primeras dificultades", desde el Gobierno del que él formaba parte --con Felipe González como presidente-- "se hicieron las cosas muy bien", y ha añadido que espera que "ahora se puedan hacer también mejor".

Por otro lado, a preguntas sobre la construcción, por parte de la UE, de su propia defensa, Solana ha señalado que "Europa tiene que jugar un papel más importante en un mundo muy complejo" y "tiene que tener la capacidad de defender su seguridad".

Ha matizado que la seguridad europea va "más allá que su defensa", aclarando que hay "seguridad interior contra el terrorismo y exterior ante temas que están pasando en la vecindad de Europa".

Solana ha concluido indicando que cree que "las decisiones que se están tomando últimamente", y que han sido "muy importantes", van "en buena dirección", y "antes que acabe el año veremos decisiones muy serias sobre esos temas", según ha augurado.