Madrid. el ayuntamiento busca una "transición progresiva" con la escuela de tauromaquia para no perjudicar al personal

30/11/2017 - 15:30

El Ayuntamiento de Madrid sigue decidido a desvincularse de la Escuela de Tauromaquia de Batán porque no es un servicio público, pero justifica su mantenimiento porque conviene una "transición progresiva" de cambio de modelo de gestión para no perjudicar al personal que trabaja en ella ni a los alumnos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz municipal, Rita Maestre, aclaró que "no ha cambiado nada", pese a las publicaciones que se han hecho eco de que la Escuela sigue funcionando. Según puntualizó, no se han dejado de dar las clases desde que Ahora Madrid accedió al gobierno.

"Dijimos que la Escuela no es un servicio público y que había que desvincularla del Ayuntamiento, pero no se puede desmantelar de la noche a la mañana porque hay gente implicada. Hay que buscar una transición, progresiva", argumentó, aclarando que "no es un contrato nuevo" pero que hay que hacer una "búsqueda progresiva de cambio de un modelo a oro", que "llegará a su final probablemente el año que viene". Y sentenció: "En la medida en que hay personas en medio hay que tener en cuenta sus necesidades y que nadie pierda mucho en el camino".

