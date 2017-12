El pleno de Diputación pide una "solución administrativa" para los municipios del Grupo Rural de la Sierra Sur

30/11/2017 - 15:55

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción del PP que pide a la Junta de Andalucía que busque "soluciones administrativas" al problema suscitado en la Sierra Sur, al quedar excluido su grupo de desarrollo rural (GDR) del reparto de las nuevas ayudas comunitarias, como consecuencia de incidencias en la justificación del gasto de una serie de ayudas recibidas con anterioridad.

La moción original del PP, defendida por el diputado Alberto Samromán, recuerda que el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur, conformado por diferentes municipios de las comarcas de Estepa y Osuna, viene gestionando fondos europeos desde el año 2000 para apoyar proyectos empresariales y sociales de esta zona de la provincia de Sevilla. En ese sentido, la propuesta del PP detalla que el marco de ayudas comunitarias 2014-2020 incluye subvenciones por valor de unos 4,5 millones, susceptibles de ser captadas por este grupo de desarrollo rural.

Pero "la llegada de todo este volumen de fondos está en riesgo" al perder el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur dicha condición, como consecuencia de "incidencias" detectadas en la justificación del gasto de las ayudas adjudicadas a la entidad con cargo al marco 2007-2013 de subvenciones comunitarias y una gestión "carente de transparencia".

"Las discrepancias entre la Junta de Andalucía y la Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur han llegado a los tribunales, con lo que el problema no parece tener una rápida solución", avisan los populares. Así, el PP teme que las comarcas de Osuna y Estepa pierdan "una inversión importantísima", por un conflicto que a su juicio sería fruto de "desavenencias" principalmente políticas entre los miembros del PSOE que gestionan el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur y los que dirigen la Consejería de Agricultura.

Por eso, la moción instaba en principio a la Junta de Andalucía a "solventar sus problemas con la Gerencia del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur" y buscar "soluciones administrativas" para que la zona no pierda la posibilidad de acceder a los fondos comunitarios.

En segundo lugar, la propuesta pide que en caso de no mediar solución, la Junta incluya en sus presupuestos del periodo comprendido entre 2018 y 2021 unos 4,5 millones de euros para programas de desarrollo empresariales y a las pymes de las comarcas de Osuna y Estepa.

"A ESTAS ALTURAS NO CABE OTRA"

Todos los grupos políticos de la Diputación provincial han manifestado su apoyo a la moción, si bien por IU, el diputado José Antonio Cabrera ha avisado de que "a estas alturas no cabe otra" solución que una compensación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía. Y es que como ha reconocido Alberto Sanromán, sobre las citadas ayudas comunitarias pesa la "fecha límite" del 31 de diciembre de 2017.

La portavoz del Grupo socialista, Trinidad Argota, ha precisado de su lado que por parte de la Junta de Andalucía no hay ningún "problema", porque el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur ha "perdido" dicha condición y "no puede optar" a las ayudas por sus "deudas y una mala justificación" de las subvenciones previamente recibidas. "Esa situación tiene muy pocas salidas", ha dicho negando que haya un conflicto entre ambas partes e insistiendo en que el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur no puede optar a las ayudas, por aspectos directamente técnicos.

Así las cosas, la moción ha sido aprobada por unanimidad, después de que el PP aceptase la petición del PSOE respecto a eliminar de la misma las connotaciones que atribuyen el conflicto a la Junta de Andalucía, con lo que se ha instado a la Administración andaluza a buscar una "solución administrativa".