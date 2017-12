PSPV registra una PNL en Corts para pedir al Gobierno que condone la deuda valenciana derivada de la infrafinanciación

30/11/2017 - 16:13

El Grupo Socialista en las Corts Valencianes ha registrado este jueves una Proposición No de Ley en la que pide al Gobierno de España que condone la deuda de la Comunitat Valenciana derivada de la infrafinanciación que sufre la Comunitat.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha avanzado el síndic del PSPV en las Corts, Manolo Mata, en los pasillos de la cámara valenciana donde ha subrayado que una condonación de la deuda "no perjudica a nadie, ni desestabiliza las cuentas del Estado" porque "ya es deuda del Estado" y está "mutualizada" por lo que ha remarcado que es una solución "posible y conveniente".

A su juicio, es "intolerable" que no se ponga en marcha un nuevo mecanismo de financiación y ha agradecido a otras CCAA que se sumen al debate, después de que el secretario general del PSC, Miquel Iceta, haya pedido una condonación de la deuda del Govern. No obstante, ha reivindicado que este tema es "valenciano" porque el PSPV lo inició hace dos años. "Nadie nos hizo caso y ahora por una cuestión de coyuntura electoral en Cataluña esta renaciendo", ha comentado.

Preguntado por las reticencias de barones socialistas a esta cuestión, Mata ha subrayado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su visita hace dos semanas a València presentó una resolución sobre financiación que contemplaba "avanzar en la eliminación de la deuda vinculada a la infrafinanciación".

A su juicio, las CCAA que se oponen lo hacen porque creen que se "castiga a las autonomías cumplidoras" y se condona parte de la deuda a las que no lo han sido, pero "a ellos no les va a afectar porque no afecta a los números del Estado", ha subrayado Mata, para quien solo hay "un socialismo y en cada territorio se piensa en defender su territorio".

"A mí que el representante de Extremadura defienda que ellos no se han endeudado y que eso les podría perjudicar yo le diría: 'No compañero, eso no os perjudica porque que otras CCAA se les haga la eliminación de un apunte contable no perjudica en absoluto porque no se quita recursos al Estado español, sino que es resolver contablemente una cuestión que no tiene trascendencia real", ha señalado.

PODEMOS: "ES UN TEMA ESENCIAL"

Desde Podemos, el diputado David Torres, ha celebrado la iniciativa de los socialistas valencianos ya que ha recordado que la quita de la deuda histórica de la Comunitat es una reclamación de su formación.

Por ello, ha considerado "perfecto" que el PSOE "por fin se haya sumado a ese carro", aunque ha lamentado que hayan presentado esta propuesta "en solitario" cuando "es un tema tan esencial que podríamos haber ido varios partidos de la mano y negociar". "Estamos a favor de la quita, lo hemos dicho siempre: es una deuda injusta que viene de un modelo de Financiación injusto con y para los valencianos", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que esta cuestión no debería aprobarse únicamente en las CCAA, por lo que espera que el PSOE apoye en el Congreso de los Diputados cualquier propuesta que se presente referente a una quita de la deuda.

"COLAPSO DE LAS ARCAS DEL ESTADO"

Por su parte, la síndica de Cs en el parlamento valenciano, Mari Carmen Sánchez, ha admitido que su formación es consciente de hay una parte de la deuda valenciana que es consecuencia de la infrafinanciación, pero ha subrayado que solicitar su condonación "serviría de revulsivo para que todas las CCAA infrafinanciadas también la soliciten con lo cual las arca del Estado entrarían en colapso y eso es insostenible", ha advertido.

A su juicio, en esta cuestión "hay que ir con mucha delicadeza" y ser "cautos" para no engañar a los ciudadanos, por lo que ha avanzado que estudiarán la propuesta del PSPV "para tomar una decisión".

PP: "ABIERTO A NEGOCIAR CUALQUIER TEMA DE LA FINANCIACIÓN"

Desde el PP, el parlamentario Rubén Ibáñez ha considerado que "está de moda condonar la deuda porque lo dice Iceta" ya que ha puntualizado que "hace escasamente un par de años, se votó en contra de eso aquí en las Corts". Ha subrayado que el PP está abierto a negociar "cualquier tema en financiación" porque no quiere ser un "mero actor decorativo".

"Queremos que de verdad haya voluntad política, primero de cambiar el modelo de financiación y después para modificar los aspectos accesorios como puede ser la deuda", ha subrayado para indicar que su grupo en las Corts ha presentado iniciativas para establecer mecanismos con el Gobierno de España en la deuda. "Lo extraño, y permíteme que sonría, es que PSOE y Compromís lo hayan votado en contra en esta cámara y ahora no", ha señalado.

Ha señalado que estudiarán la propuesta de los socialistas valencianos por si presentan enmiendas, pero ha remarcado que "Independientemente de lo que diga la PNL, es un tema que debe tratarse en Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

A su juicio, hay que apostar por un cambio del modelo de financiación y ha considerado una "falta absoluta de respeto que el Gobierno valenciano haya presentado su proyecto de reforma del modelo al Gobierno, y la comisión de las Corts no lo haya visto".