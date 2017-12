El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera realiza cortes programdos de agua a causa de la sequía

30/11/2017 - 16:15

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha iniciado cortes selectivos de agua en algunas zonas de la capital debido a la seguía que está sufriendo la isla. Estos cortes se harán de 23.00 a 07.00 horas e irán variando en función de los niveles de los depósitos para garantizar el abastecimiento durante las horas de mayor demanda. Los cortes se irán informando a través de las redes sociales del Ayuntamiento.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde, Adasat Reyes, se ha mostrado "especialmente preocupado" ante la falta de lluvias que afecta a la isla y que está llevando "al límite" los recursos hídricos, un hecho que ya se está notando en los pozos de los que se abastece la localidad, ya que "no se están recuperando al mismo ritmo que lo hacían en épocas pasadas", dijo.

Adasat Reyes ha pedido al conjunto de vecinos de San Sebastián la máxima colaboración, haciendo un uso responsable del agua potable y empleándola exclusivamente para lo estrictamente necesario. "Una petición que no debemos de olvidarla ni mañana ni pasado, ya que tenemos que garantizar el suministro de agua hasta que las circunstancias actuales vuelvan a la normalidad", puntualizó.

El alcalde quiso recordar que la red de abastecimiento de agua potable de San Sebastián cuenta con muchos años de antigüedad y sus canalizaciones presentan averías y pérdidas abundantes a diario, "una situación sangrante para todos que no nos podemos permitir, por lo que desde la Corporación local nos hemos puesto a trabajar desde el inicio de la legislatura en realizar las actuaciones más acuciantes para revertir este problema", apostilló.

Así, indicó que el Ayuntamiento ha destinado el 100% del Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios (PICOS), proveniente de los fondos del Cabildo, para acometer obras de impermeabilización o la conclusión de la mejora del abastecimiento del barrio de El Molinito, una de las zonas que presenta mayores filtraciones.

"Todo esto ha coincidido con una época en la que no llueve y que nos está llevando, si no tenemos una mayor concienciación de que el agua no es un bien infinito, a una situación en la que deberemos tomar medidas más drásticas", afirmó el primer edil.

Reyes adelantó que el Ayuntamiento ha advertido a aquellos vecinos que están utilizando el agua potable para riego de que es un falta, iniciando a partir de ahora expedientes administrativos. "Me parecería muy triste que una persona entrara en un asunto de esta categoría por una cosa tan fácil de solucionar", concluyó.